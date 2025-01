St. Petersburg. El lanzador derecho Johan Oviedo perdió el miércoles ante los Pirates de Pittsburgh en el primer fallo de arbitraje salarial del año, y devengará 850,000 dólares en lugar de los 1.15 millones que había pedido.

Oviedo, quien cumplirá 27 años el 2 de marzo, tuvo una foja de 9-14 con una efectividad de 4.32 en 32 aperturas el año pasado. Ganó entonces 765,000 dólares.

El cubano tiene un marca de 13-25, así como una efectividad de 4.32 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis y los Piratas.

Los jueces de arbitraje Allen Ponak, Robert Herman y Jasbir Parmar tomaron la decisión un día después de escuchar los argumentos.

El lanzador dominicano Dennis Santana acudió a una audiencia con los Pirates el miércoles. Solicitó que le aumentaran de un millón a 2.1 millones de dólares y le ofrecieron 1.4 millones. Una decisión de Brian Keller, Richard Bloch y Margaret Brogan se retendrá hasta que se decidan los últimos casos.

Santana, lanzador derecho de 28 años, tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 3.89 en 62 apariciones como relevista el año pasado para los Yankees de Nueva York y los Pirates, quienes lo reclamaron de la lista de waivers el 11 de junio.

Acumula un récord de 11-15 con efectividad de 4.76 en 204 apariciones como relevista y una como abridor durante siete temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-21), Texas (2021-22), Mets de Nueva York (2023), Yankees y Piratas.

Otros 10 jugadores tienen previstas audiencias, que se extienden hasta el 14 de febrero. Las cantidades más grandes involucran al primera base de Washington Nathaniel Lowe (11.1 millones vs. 10.3 millones), al lanzador derecho de San Diego Michael King (8.8 millones vs. 7,325,000) y al receptor venezolano de Milwaukee, William Contreras (6.5 millones vs. 5.6 millones).

Otros casos involucran al jardinero/infielder de San Luis, Brendan Donovan (3.3 millones vs. 2.85 millones); al lanzador derecho de los Yankees de Nueva York, Mark Leiter Jr. (2.,5 millones vs. 2,.05 millones); al jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mickey Moniak (2 millones vs. 1.,5 millones); al primera base/segunda base venezolano, Luis Rengifo (5,.95 millones vs. 5.8 millones); al jardinero de San Luis, Lars Nootbaar (2.95 millones vs. 2,.45 millones); al lanzador derecho, Andre Pallante (2.1 millones vs. 1,925,000); y al lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Vesia (2.35 millones vs. 2.05 millones).