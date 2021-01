El premio al Jugador Más Valioso de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente que ganó el domingo Johneshwy Fargas es uno que representa un paso firme hacia lograr el sueño de todo pelotero de llegar y mantenerse en las Grandes Ligas.

Pero para Fargas, además, representa la dulce posibilidad de poder en algún momento sentarse con Francisco Lindor a discutir lanzadores y a coger consejos de uno de parte de uno de los principales peloteros de las Mayores.

Y es que Fargas, nativo de Trujillo Alto y de 26 años, fue contratado como agente libre la pasada temporada por los Mets de Nueva York, con quienes se mantuvo la pasada campaña entrenando con el equipo alterno, del cual salían jugadores frescos en caso de lesión en el equipo grande. O sea, que estuvo muy cerca de debutar.

“Definitivamente uno se siente muy orgulloso”, dijo Fargas a Primera Hora sobre el galardón que reclamó con promedio de .349 y finalizar como líder de carreras remolcadas (17) y bases robadas (7). Además, entre los 22 sencillos que pegó, acumuló seis dobles, cuatro jonrones y 13 anotadas.

“Y más en este año, con la pandemia y todo lo que ha pasado. Me trae mucha felicidad y confianza para poder seguir batallando en mi carrera, en mi vida y en lo que me proponga, porque fue un año difícil… después de llegar de Estados Unidos que casi no se jugó allá. Estuve con los Mets, pero no jugábamos con otros equipos, y poder venir a Puerto Rico y tener ese desempeño es algo sumamente grandioso”.

Fargas, quien ganó el galardón de forma unánime, pertenece a los Gigantes de Carolina y jugó con los Criollos cuando los carolinenses decidieron recesar para la campaña 2020-21. Junto a Fargas fueron premiados, además, Ramón Vázquez, de los Criollos, como Dirigente del Año; José Miranda, de Caguas, como Novato del Año; Luis Medina, de Mayagüez, fue escogido como Lanzador del Año; y Danny Ortiz, de los Indios, como Regreso del Año.

El equipo All Star incluyó al receptor Juan Centeno (Manatí), al inicialista Vimael Machín (Caguas), al intermedista Irving Falú (Manatí), al siore Ozzie Martínez (Manatí), al antesalista Emmanuel Rivera (Mayagüez) y a los jardineros Ortiz (LF), Danny Mars (CF, Manatí) y Fargas (RF).

Otros en ese equipo lo fueron Medina como Lanzador Derecho del Año, Héctor Santiago (Caguas) como Lanzador Zurdo, Yennier Canó (Manatí) como Relevista, y Jonathan Morales (Caguas) como bateador designado.

Joel Chimelis fue clave

Agradecido de la oportunidad recibida en Caguas, Fargas describió su temporada como “de ensueño” y dijo que cree poder recordar el momento que posiblemente provocó su marcada mejoría en el bateo.

“Pienso que en spring training con los Mets hice unos ajustes. Por allá me encontré con Chimelis (Joel, ex jugador boricua que es coach de bateo del equipo de Triple A de los Mets) e hicimos ajustes en la mecánica, en poner las manos, en la postura para poder atacar y yo creo que eso me ayudó bastante”, recordó. “De ahí en adelante me ha ido sumamente bien. He tenido más fuerza, más control, he podido darle mejor a la bola. Y recuerdo como si fuera ahora: él me dijo que pusiera las manos de una forma, y me parara de una manera, y a los tres días bateé para el ciclo. Vi los resultados rápido”.

Según informó el historiador oficial de la Lbprc, Jorge Colón Delgado, Fargas se unió a Lonnie Smith (1988-89) como los únicos jugadores seleccionados como MVP que lideran los departamentos de bases robadas y carreras remolcadas en una misma campaña.

Fargas firmó en 2013 con los Giants de San Francisco, que le seleccionaron en la undécima ronda del sorteo de novatos de ese año. Estuvo siete años en el sistema de menores de los Giants hasta convertirse en agente libre, momento en que recibió una oferta con los Mets de Nueva York. Tiene contrato para una temporada más con un equipo que ha estado muy activo en la temporada muerta con contrataciones como la de Lindor, y que además está en búsqueda de un jardinero con buen bate y velocidad.

“Creo que esto me debería ayudar. Ellos se comunican y me llaman. Siempre están pendientes a si estoy bien y libre de lesiones. Ellos están al tanto de lo que está pasando en este momento y de los números que puse. Así que ellos tomarán la decisión final, pero sí están conscientes de que me está yendo bien y estoy bateando consistentemente”, dijo.

“El año pasado pude poner buenos número y hacer lo que esperaban de mí. Pensaba que me iban a llamar (a las Mayores) pero no sucedió. Así que algo está pasando que aún no los logro complacer. Por lo que seguiré trabajando fuerte para complacerlos y me suban. Me he preparado física y mentalmente para el 2021 y para estar listo para el equipo, más que está Lindor ahora”.

Dijo que no vio venir el cambio que llevó a su compatriota a los Mets y que debe tener un impacto fuerte entre el equipo la gran comunidad boricua existente en Nueva York.

“Tener la oportunidad de estar en un clubhouse con él, compartir y poder hablar y aprender cosas de él, que lleva mucho tiempo en la liga, sería un privilegio. Uno puede aprender mucho de la gente que ya está probada en la liga. Sería un plus enorme para mí”, concluyó.