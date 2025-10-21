Toronto. George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Blue Jays avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Mariners de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.