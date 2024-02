San Francisco. El jardinero y bateador designado Jorge Soler llegó a un acuerdo de $42 millones y tres años con los Giants de San Francisco, según una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

La persona habló el martes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún depende de completar el reconocimiento médico.

Farhan Zaidi, el presidente de operaciones de béisbol de San Francisco, sigue interesado en reforzar su roster con miras al comienzo de los entrenamientos de primavera esta semana, y la llegada del toletero cubano refuerza el elenco de jardineros del nuevo mánager Bob Melvin.

Soler, de 31 años, fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas la pasada temporada con Miami. También aporta el tipo de versatilidad que Zaidi valora como un bateador que se embasa con regularidad y puede defender en ambas esquinas de los jardines.

Soler disputó 137 juegos con los Marlins la pasada campaña, bateando para .250 con 36 jonrones y 75 impulsadas. Totalizó 102 juegos como bateador designado.

Los juegos disputados fueron la tercera mayor cantidad en su trayectoria de 10 años en Major League Baseball (MLB), con los Cubs de Chicago, Kansas City, Atlanta y los Marlins. Participó de todos los 162 juegos con los Royals en 2019, y luego 140 con Kansas City y los Braves en 2021.

San Francisco pretende pelear por el título de la División Oeste de la Liga Nacional tras contratar a Melvin procedente San Diego, su rival de división, para sustituir a Gabe Kapler tras dos años seguidos fuera de los playoffs. Los Giants fijaron un récord de la franquicia con 107 victorias y la corona de la división en 2021.