Houston. José Altuve, la diminuta superestrella de Houston, ha sido durante mucho tiempo una potencia de postemporada.

Pero Altuve no ha sido un factor en el plato desde que comenzaron los playoffs. Los Astros esperan que encuentre su ritmo cuando regresen a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por sexto año consecutivo y reciban a los Yankees de Nueva York en el Juego 1 el miércoles por la noche.

El tres veces campeón de bateo y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017 se fue de 16-0 en la barrida de tres juegos de Houston sobre los Marineros de Seattle en la Serie Divisional de la Liga Americana. Altuve, el primer bate del equipo, se fue de 8-0 en el tercer juego antes de que un jonrón del novato Jeremy Peña en la entrada 18 llevara a los Astros a la victoria 1-0.

PUBLICIDAD

Preocupante, claro, pero con un currículum de playoffs tan brillante como el de Altuve, todos están seguros de que su mala racha será de corta duración. El segunda base bateó .300 con 28 jonrones y 57 carreras impulsadas en la temporada regular.

“Este jugador ha sido bueno durante mucho tiempo”, dijo el mánager Dusty Baker. “A veces no siempre es bueno. A veces, no importa lo bueno que seas, a veces hay momentos bajos... pero espero grandes cosas de Altuve. Porque él espera grandes cosas de sí mismo”.

Si bien a Altuve ciertamente le gustaría hacer más en el plato, está más enfocado en cómo le está yendo al equipo en general que en sus resultados individuales.

Dusty Baker dijo no tener dudas que ambos José Altuve como Justin Verlander serán capaces de ejecutar a su más grande nivel hoy. ( Eric Gay )

“Siempre soy ese tipo de persona que se mantiene positivo, tranquilo, sin importar la situación”, dijo. “Me gusta salir y jugar mi juego, independientemente del resultado... (pero) ganamos tres juegos y estamos listos para la Serie de Campeonato de la Liga Americana y para eso jugamos”.

La buena noticia para los Astros es que barrieron una serie a pesar de los problemas de Altuve. El as de los Yankees, Gerrit Cole, quien ayudó a Houston a llegar a la Serie Mundial de 2019 antes de firmar un contrato de $324 millones con los Yankees, sabe mejor que nadie cuán profunda es la alineación que tienen los Astros.

“Son realmente buenos y encuentran formas de ganar incluso si no están rindiendo al máximo”, dijo. “No sé cuántos hits metió José (Altuve) en esa serie de tres juegos, pero de repente apareció con el guante y estaba haciendo grandes jugadas defensivas... es divertido, cuando todos están haciendo clic, están genial. Cuando no están todos haciendo clic, son geniales”.

PUBLICIDAD

En 17 series de playoffs durante siete años, Altuve ha bateado .272 con 23 jonrones y 49 carreras impulsadas. Conectó tres jonrones, dos contra Chris Sale, para llevar a Houston a una victoria de 8-2 sobre los Medias Rojas de Boston en el Juego 1 de la Serie Divisional en 2017.

Martín Maldonado toma una práctica de bateo. ( Eric Gay )

Pero su mayor jonrón de postemporada, y quizás uno de los jonrones más memorables en la historia de los playoffs, llegó contra los Yankees. En el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2019, con el juego empate a 4-4 con dos outs en la parte baja de la novena, Altuve conectó un jonrón de dos carreras frente a Aroldis Chapman para enviar a Houston a la Serie Mundial.

Altuve fue elegido como el MVP por su heroísmo en esa serie donde terminó con dos jonrones, un doble y tres carreras impulsadas.

Esa fue la segunda vez que los Astros vencieron a los Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, la primera en 2017, cuando ganaron su única Serie Mundial. Fue un título que desde entonces ha sido contaminado después de que se descubriera que los Astros habían robado señales ilícitamente esa temporada.

Los Yankees se dirigen a Houston sin tiempo para saborear su victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Americana luego de vencer a Cleveland 5-1 en el quinto juego el martes en un juego que se retrasó un día debido a la lluvia.

La serie contará con los dos mejores equipos de la Liga Americana en los Astros, que lograron 106 victorias en la temporada regular, y los Yankees, que alcanzaron 99 victorias. Ambos clubes parecieron estar todo el año en un curso de colisión para esta revancha de la Serie de Campeonato. Houston ganó la serie de temporada regular 5-2, pero eso tendrá poca influencia en este enfrentamiento en el que los Yankees, campeones de la División Este de la Liga Americana, lucharán por su título número 28 y el primero desde 2009.

PUBLICIDAD

“El desafío es que nos enfrentamos a un gran equipo”, dijo el piloto de Nueva York, Aaron Boone. “En lo que respecta al cambio rápido, estaremos bien. Eso es el béisbol. Hacemos eso todo el tiempo. Entraremos allí con cierta confianza. Sabemos que son un gran equipo, descansado y listo. Esperamos con ansias el desafío.”

Justin Verlander de Houston se opondrá a Jameson Taillon en el primer partido de la serie. Verlander, quien es el favorito para ganar su tercer premio Cy Young esta temporada, buscará recuperarse después de un terrible comienzo en el Juego 1 de la Serie Divisional.

El jugador de 39 años permitió 10 hits con seis carreras limpias, la mayor cantidad de su carrera en los playoffs, lo que empató su mayor cantidad en un juego de postemporada, en solo cuatro entradas antes de que el jonrón de tres carreras de Yordan Alvarez con dos outs en el noveno le permitiera a Houston recuperarse y lograr una victoria de 8-7.

Verlander dijo que no se ha sentido tan consistente como a principios de esta temporada desde que regresó de una lesión en la pantorrilla que lo colocó en la lista de lesionados a principios de septiembre. Dijo que ha estado trabajando duro para volver a donde estaba antes de la lesión, pero no dio muchos detalles sobre lo que implicaba ese trabajo.

“Con suerte, después de la última, realmente creo que identifiqué algunas cosas que eran un componente clave”, dijo. “Es solo un tipo de cosas mecánicas profundas en las que probablemente no debería profundizar demasiado”.

PUBLICIDAD

Baker no tiene dudas de que Verlander estará mucho mejor el miércoles en lo que será la apertura número 32 de playoffs en su carrera.

“Este tipo sabe lo que se necesita”, dijo Baker. “Entonces, no estamos preocupados por Justin. Le puede pasar a cualquiera. No me importa lo bueno que seas o lo que diga tu historial, es por eso que juegas el juego. Entonces, anticipamos que Justin saldrá y lanzará un gran juego”.

Taillon perdió en el segundo juego de la Serie Divisional cuando hizo su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas después de 143 aperturas. Permitió tres hits y dos carreras sin sacar un out en su debut en los playoffs.

Esta serie contará con dos de los mejores bateadores de jonrones de la Liga Americana, Aaron Judge, de Nueva York, y Álvarez, de Houston. Judge estableció el récord de la Liga Americana al conectar 62 jonrones en la temporada regular. Álvarez estuvo bastante por detrás con 37 en la temporada regular, el máximo de su carrera, con lo que finalizó en el tercer lugar en la Liga Americana.

Pero los dos están empatados esta postemporada con dos jonrones cada uno.

Junto con su gran swing en el primer juego ante Seattle, Álvarez agregó un jonrón de dos carreras que puso a Houston en la cima en la victoria por 4-2 en el Juego 2.

Judge disparó un jonrón de dos carreras en la derrota de Nueva York en el Juego 3 y agregó un jonrón solitario en la victoria del martes.