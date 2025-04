Houston. Jose Altuve le pidió al mánager puertorriqueño Josué Espada que lo moviera del primer turno al bate al segundo en la alineación de los Astros de Houston.

¿La razón? Quería más tiempo para prepararse antes de batear en la parte baja de la primera entrada, después de regresar al dugout desde el jardín izquierdo.

Altuve está jugando en el jardín izquierdo por primera vez en su carrera, tras pasar sus primeras 14 temporadas en las Grandes Ligas como segunda base.

“Solo necesito como 10 segundos más”, dijo.

El jugador de 34 años hizo la transición al jardín esta temporada después de que el traspaso de Kyle Tucker y la salida de Alex Bregman sacudieran la alineación de Houston.

Jeremy Peña ocupó el primer turno el lunes por la noche contra Detroit. Altuve conectó dos hits, incluyendo un jonrón de dos carreras, y remolcó tres carreras para ayudar a los Astros a una victoria de 8-5. Fue la primera vez desde 2023 que no bateó como primero en la alineación.

Jose Altuve hits a no-doubter to put the @Astros ahead! pic.twitter.com/ECR4j41IfL — MLB (@MLB) April 29, 2025

“Disfruto jugar béisbol”, dijo Altuve. “Me encanta jugar, especialmente con estos muchachos. Me gusta estar en la alineación. Al final, realmente no importa si juego en segunda o en el jardín izquierdo, si soy primero al bate o no. Solo quiero estar en la alineación y ayudar al equipo a ganar”.

Altuve no sugirió que Peña ocupara su lugar como primer bate.

“Solo le dije a Joe que tal vez podría ponerme de segundo en algunos juegos, y lo hizo hoy”, dijo Altuve. “Solo necesito ese pequeño tiempo extra para venir desde el jardín izquierdo, y él decidió poner a Jeremy (allí)”.

Peña batea para .265 con tres jonrones y 11 carreras impulsadas. Fue primer bate en la victoria del domingo 7-3 sobre Kansas City —cuando Altuve tuvo el día libre— y conectó dos hits con tres impulsadas. El lunes añadió dos hits más y anotó dos veces.

Además de darle un poco más de tiempo para prepararse al bate, Altuve cree que tener a Peña, un jugador atlético, como primer bate podría darle un impulso a una alineación que ha tenido dificultades en momentos de la temporada.

“Jeremy es uno de esos muchachos que ha estado jugando muy bien para nuestro equipo”, dijo Altuve. “Está teniendo muy buenos turnos al bate. Es muy explosivo y dinámico en las bases, así que cuando se embasa, pueden pasar muchas cosas. Tal vez yo pueda tocar la bola para adelantarlo y que Yordan (Álvarez) lo impulse”.

Altuve ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en nueve ocasiones. El Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017 batea para .282 con cuatro jonrones y 12 carreras impulsadas esta temporada.

Espada dijo que él y Altuve suelen compartir distintas ideas sobre el equipo, y que ya habían estado hablando sobre esta posibilidad desde hace tiempo antes de tomar la decisión.

“Él siempre está buscando formas de involucrar a todos, y ahora está jugando en el jardín izquierdo, así que tal vez darle un poco más de tiempo para prepararse entre turnos, son muchas cosas las que influyeron en esta decisión”, dijo Espada. “Ha estado mucho tiempo aquí, se conoce mejor que nadie, así que esperemos que esto cree oportunidades para todos y podamos anotar carreras”.