Houston. El segunda base de los Astros José Altuve se someterá a una resonancia magnética este domingo, un día después de salir del juego que Houston ganó 4-1 a los Rangers de Texas en la novena entrada, por molestias en el costado izquierdo.

Altuve hizo un swing incómodo y no corrió después de conectar un rodado a la tercera base en la octava entrada. El venezolano se sujetó el costado izquierdo mientras caminaba hacia el dugout, donde lo recibieron el mánager boricua Josué “Joe” Espada y un preparador físico.

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Nick Allen reemplazó a Altuve en la segunda base en el noveno capítulo.

Los Astros llegaron al juego del sábado con 14 jugadores en la lista de lesionados.

“Es frustrante, sin duda”, comentó el primera base Christian Walker. “Veo a los muchachos prepararse de la manera correcta todos los días. Veo a los muchachos cuidar su cuerpo. Altuve está totalmente concentrado. Come lo adecuado. Duerme. Lleva una vida correcta y, para que pase algo así, de verdad es simplemente parte del juego”.

Altuve abrió el encuentro del sábado con su cuarto jonrón de la temporada. Batea para .245 con 12 carreras impulsadas para los Astros, que tienen marca de 19-28 esta temporada.