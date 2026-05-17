Once series semifinales de sección quedaron a punto de barrida el sábado en la segunda jornada de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

A su vez, cuatro series se nivelaron y arrancó la semifinal B de la sección Norte con victoria para los Atenienses de Manatí.

El estelar derecho Dereck Rodríguez lanzó juego completo con 10 ponches para guiar a los Atenienses a una blanqueada 9-0 sobre los Tigres de Hatillo. Neftalí Rosario y Jesús González desaparecieron la pelota.

En la misma sección, los Titanes de Florida (2-0) vencieron 7-3 a los Arenosos de Camuy (0-2) con otra actuación destacada de Gaby Ayala, quien por segunda noche consecutiva conectó un jonrón. Remolcó tres carreras.

PUBLICIDAD

En el Este, los Artesanos de Las Piedras (2-0) sumaron su novena victoria consecutiva al aplastar 22-3 a los Guerrilleros de Río Grande (0-2), con seis carreras empujadas de Ángel Villanueva y cuatro anotadas de Miguel Egea, Albin Compre y Antonio “AJ” Jiménez. Mientras, los campeones defensores Mulos de Juncos (2-0) blanquearon 10-0 a los Cariduros de Fajardo (0-2) con 12 ponches en ocho entradas de Rubén Ramírez y dos del relevista Wilfredo Delgado. Misael González impulsó seis carreras y conectó dos jonrones.

En la Central, los Pescadores del Plata de Comerío (2-0) extendieron su paso arrollador al pintar de blanco 1-0 a los Criollos de Caguas (0-2), respaldados por ocho entradas y siete ponches de Héctor Hernández. Fue la duodécima victoria consecutiva para Comerío, que ha blanqueado dos veces a Caguas en la serie. Por su parte, los Toritos de Cayey (2-0) superaron 4-1 a los Bravos de Cidra (0-2) con seis entradas y ocho ponches del zurdo José Carlos Burgos.

En la Metro, los Gigantes de Carolina (2-0) dominaron 7-1 a los Lancheros de Cataño (0-2) con 5.2 entradas de Héctor “Heto” Acevedo y 3.1 episodios de Gerald Barrios. Kemuel Thomas conectó un cuadrangular y remolcó dos anotaciones. Además, los Guardianes de Dorado (2-0) doblegaron 11-6 a los Maceteros de Vega Alta (0-2) con seis entradas en cero de Enrique Cotto y un bambinazo de Elvin Álamo.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas (1-1) respondieron con triunfo 5-4 sobre los Cafeteros de Yauco (1-1), mientras los Petateros de Sabana Grande (2-0) dominaron 15-14 a los Piratas de Cabo Rojo (0-2) con cinco carreras impulsadas de Christopher Toro y cuatro de Melvin Collazo.

PUBLICIDAD

En el Noroeste, ambas series se empataron. Los Tiburones de Aguadilla (1-1) fabricaron seis carreras en la séptima entrada para vencer 9-8 a los Libertadores de Hormigueros (1-1), y los Patrulleros de San Sebastián (1-1) regresaron a la ruta ganadora al imponerse 11-4 sobre los Fundadores de Añasco (1-1) con tres carreras remolcadas de Bryan Miranda.

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz (2-0) ganaron 13-5 y colocaron al borde de la eliminación a los Peces Voladores de Salinas (0-2), campeones de la sección en las pasadas cinco temporadas. Christian Velázquez fue el lanzador ganador y Carlos Sánchez conectó un jonrón. En otro resultado, los Maratonistas de Coamo (2-0) apabullaron 14-4 a los Brujos de Guayama (0-2) con cinco carreras remolcadas de Luis Rodríguez y cuatro de Ángel “Potoco” Flores.

En el Sureste, los Leones de Patillas (1-1) empataron su serie con victoria 5-4 sobre los Jueyeros de Maunabo (1-1) con siete entradas de Ryan Muñoz, mientras los Azucareros de Yabucoa (2-0) superaron 7-2 a los Grises de Humacao (0-2) con siete episodios de Cristian González y tres carreras empujadas de Christian Vázquez.