Nueva York. El lanzador de los Yankees de Nueva York, Max Fried, estará fuera de acción al menos dos semanas y quizá más tiempo debido a una contusión ósea en el codo izquierdo. El lanzador boricua Elmer Rodríguez lo reemplazará en el roster al recibir su segunda oportunidad de lanzar en el Gran Circo.

“Definitivamente me decepciona que voy a tener que perderme algo de tiempo, pero en general estoy contento de que no parece que vaya a ser nada serio”, comentó Fried el viernes, antes del inicio de la Serie del Subway contra los Mets de la misma ciudad en el Citi Field. ”No se requiere cirugía ni nada por el estilo.

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“Así que nunca quieres ir a la lista de lesionados y perderte juegos, pero también entiendes que el panorama a largo plazo todavía se ve bien”.

El zurdo de 32 años se sometió a una resonancia magnética y una tomografía computarizada el jueves, un día después de que su apertura en Baltimore se acortó tras la tercera entrada. También fue examinado por el médico del equipo de los Yankees, Christopher Ahmad.

Max Fried, abridor de los Yankees de Nueva York, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Orioles de Baltimore. ( Stephanie Scarbrough )

“Ahora mismo lo siento un poquito sólo al extender por completo. Pero es mínimo”, explicó Fried. ”Diría que es más intenso cuando estoy lanzando. Pero creo que con algo de descanso y pudiendo enfocarnos en la recuperación, somos optimistas”.

Nueva York informó que Fried será colocado en la lista de lesionados de 15 días y que las imágenes serán revisadas por el médico del equipo de los Dodgers de Los Ángeles Neal ElAttrache.

Los Yankees indicaron que se tomarán nuevas imágenes en unas semanas o cuando Fried no presente síntomas, para determinar cuándo puede reanudar los lanzamientos. Entonces se definirá una proyección más específica para su regreso al montículo.

“Creo que estamos ante un calendario un poco ambiguo. Entendiendo que los cuerpos de cada quien van a sanar de manera diferente”, indicó el pitcher. ”Voy a volver tan pronto como me sea posible”.

Fried se sometió a una cirugía Tommy John en 2014. El lanzador tres veces elegido al Juego de Estrellas dijo que su ligamento colateral cubital, que fue reconstruido, no está lesionado.

“No hay preocupaciones a largo plazo”, enfatizó. “El ligamento se ve bien”.

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Fried tiene marca de 4-3 con efectividad de 3,21 en 10 aperturas, una campaña después de terminar 19-5 con un promedio de carreras limpias admitidas de 2.86 y ser seleccionado al Juego de Estrellas. Aquella fue su primera temporada con los Yankees.

Dejó Atlanta como agente libre para firmar con Nueva York un contrato de 218 millones de dólares por ocho años en diciembre de 2024.

“Creo que en cierto modo son buenas noticias, en el sentido de que el ligamento está en buena forma y sólo es cuestión de cómo se va a acomodar el calendario”, opinó el manager de los Yankees Aaron Boone ”Pero creo que a largo plazo, siento que estamos en una buena situación. Así que simplemente vamos a escuchar al cuerpo aquí durante los próximos días y semanas y ver a dónde nos lleva finalmente ese calendario”.

Rodríguez, de 22 años, completó 8.2 entradas y concedió 10 hits y cinco carreras con ocho boletos gratis. Registró efectividad de 5.19 y WHIP de 2.08. Sufrió un revés.

En Triple A, el trujillano presenta marca de 1-2 con ERA de 1.38 en 26 entradas.