Los Ángeles. Blake Snell presenta fragmentos orgánicos sueltos en el codo izquierdo, y volverá a estar fuera de acción por tiempo indefinido con los Dodgers de Los Ángeles.

El zurdo, dos veces ganador del premio Cy Young, fue retirado a última hora de lo que hubiera sido su segunda apertura de la temporada el viernes en el Angel Stadium. Snell había hecho apenas su debut en la temporada el fin de semana pasado.

Se había perdido las primeras seis semanas de la campaña por fatiga e inflamación en el hombro izquierdo.

Los Dodgers están determinando si es necesaria una cirugía para Snell, pero es probable que se pierda un tiempo significativo de cualquier manera, indicó el mánager Dave Roberts.

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“Creo que ahora mismo, cualquier cosa está sobre la mesa”, dijo Roberts . “Estamos hablando sobre lo potencial... qué sigue. Creo que al final del día, nos sentimos confiados de que va a volver con nosotros este año, ya sea con cirugía o no) Pero ahora mismo, no hay un proceso definitivo”.

Will Klein fue el abridor nominal para un juego de bullpen en lugar de Snell. Los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial, abrieron el fin de semana de la Freeway Series contra los Angelinos de Los Ángeles.

Los Dodgers colocaron a Snell en la lista de lesionados y convocaron al zurdo Charlie Barnes, quien fue reclamado de waivers de los Cubs de Chicago el fin de semana pasado. Barnes tiene una efectividad de 5.92 de por vida en las Grandes Ligas.

Snell regresó a la rotación el sábado, antes de lo previsto, y permitió cuatro carreras limpias en tres entradas contra los Braves de Atlanta. Había estado en la lista de lesionados desde finales de marzo.

Pero Snell y los Dodgers detectaron la nueva lesión el jueves mientras lanzaba algunas pelotas durante su trabajo regular entre aperturas .

“Simplemente sintió algo en la parte de atrás del codo y no pudo continuar”, dijo Roberts.

Se perdió la mayor parte de la temporada regular de 2025 debido a una lesión persistente de hombro, y realizó apenas 11 aperturas tras firmar en noviembre de 2024 un contrato de 182 millones de dólares por cinco años.

Pero el zurdo tuvo marca de 3-2 en seis apariciones de postemporada para ayudar a que los Dodgers conquistaran su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

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El nuevo cerrador de los Dodgers, Edwin Díaz, se sometió a una cirugía el mes pasado para retirar fragmentos orgánicos sueltos en su codo derecho. Se espera que regrese después del receso del Juego de Estrellas, pero se perderá aproximadamente tres meses tras aparecer en apenas siete juegos con su nuevo equipo.

Las lesiones importantes de lanzadores no son nada nuevo para los Dodgers, que han soportado una racha extraordinaria de contratiempos para su cotizado cuerpo de pitcheo en los últimos años. Durante un tramo prolongado el verano pasado, Los Ángeles tuvo a 14 lanzadores que ganaban más de 100 millones de dólares combinados en su lista de lesionados.

Tyler Glasnow, otra adquisición de agente libre de alto precio que ha tenido dificultades para mantenerse saludable, volvió a la lista de lesionados la semana pasada por espasmos en la espalda. Está volviendo a lanzar, pero su regreso no es inminente.

“Parece que cada año pasamos por esto”, dijo Roberts. “Lo que he aprendido es que lo superamos. No se siente bien cuando estás en ello. En los entrenamientos de primavera estamos viendo una plétora (de lanzadores de calidad), pero en el béisbol, pasa todo el tiempo con el pitcheo, así que aquí estamos”.

Los Dodgers aún no han decidido cómo tapar el último hueco en su rotación de seis hombres, pero Roberts dijo que una apertura regular de bullpen es una posibilidad.

“Estamos preparados para hacer lo que podamos, pero lo más importante es mantener a los (otros abridores) en sus calendarios (y) no tratar de empujar por las circunstancias en la rotación”, dijo Roberts.

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