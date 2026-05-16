Los hermanos jinetes José Luis e Irad Ortiz, así como el lanzador Edwin “Sugar” Díaz, han estado en el centro del ojo público en los pasados dos días tras la publicación de un reportaje de USA Today sobre su presunta participación en peleas ilegales de gallos en Puerto Rico.

Esto ocurre a dos semanas de un histórico Kentucky Derby para Puerto Rico, en el que José Luis se convirtió en apenas el tercer boricua en ganar la Carrera de las Rosas con la monta del ejemplar Golden Tempo, al superar a su hermano Irad en un final de película.

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En el escrito del periodista Josh Peter se reseñan publicaciones que vinculan a estos atletas con el llamado “deporte de los caballeros”, como un video en el que aparece Irad recogiendo dinero del suelo en el Club Gallístico de Naguabo y un reportaje de El Nuevo Día en el que el reportero Fernando Ribas acompañó a Díaz al Coliseo Gallístico de Puerto Rico, en Isla Verde, durante el Clásico Mundial de Béisbol.

“El hallazgo de las fotografías ocurre casi seis meses después de que un video publicado en X pareciera mostrar a José Ortiz e Irad Ortiz recogiendo dinero del suelo en el Club Gallístico de Naguabo, un club de peleas de gallos en Puerto Rico. Ellos no son los únicos atletas puertorriqueños destacados aparentemente involucrados en las peleas de gallos”, lee el reportaje de USA Today.

Photos and videos on social media allegedly link jockeys Jose Ortiz and Irad Ortiz Jr. to illegal cockfighting. The brothers are set to ride in the Preakness.



🔗: https://t.co/Dq3uBgJCQ3



📷: Jeff Faughender, IMAGN IMAGES via Reuters Connect pic.twitter.com/MulSR2Heru — USA TODAY Sports (@usatodaysports) May 14, 2026

De igual manera, el artículo menciona que otros peloteros del país, como el exreceptor Martín “Machín” Maldonado y el relevista Alexis Díaz, también participan en este tipo de actividades, las cuales algunas personas alegan que comenzaron a practicarse hace más de 100 años en la isla y que tienen un valor cultural significativo.

Y lo cierto es que, a nivel federal, las peleas de gallos son ilegales, pero la exgobernadora Wanda Vázquez firmó en diciembre de 2019 una ley para mantener viva esta industria en Puerto Rico, al prohibir la importación y exportación de pollos y gallos para este fin, de modo que la práctica quede bajo control del gobierno puertorriqueño.

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“Esto implica no exportar gallos y no hacer torneos fuera de Puerto Rico. Todas esas cosas que conllevaban salir de Puerto Rico están prohibidas. Nosotros ajustamos las peleas de gallos en Puerto Rico a lo que es localmente. Ya no se hacen torneos internacionales, como se hacían antes, y no se importan animales para peleas fuera de Puerto Rico. Por eso continuamos las peleas de gallo en Puerto Rico”, explicó el presidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, Jeovhanni Nieves, a Primera Hora .

“Edwin Díaz es un baluarte de nosotros y tanto él como los hermanos José Luis e Irad Ortiz solo practican el deporte en Puerto Rico, así que no están violando ninguna ley federal”, agregó.

Nieves, de 49 años, es un médico oriundo de Cidra y contó que este deporte ha trascendido generaciones en su familia, por lo que lleva más de cuatro décadas adentrado en esta práctica. Quizá así también pasó con los hermanos Ortiz en Trujillo Alto y Díaz en Naguabo, pues lo escrito en el reportaje de USA Today tampoco fue un hallazgo sin precedentes debido a que los seguidores de estos deportistas en la isla conocen su pasión por los gallos.

Los hermanos Ortiz son considerados dos de los mejores jinetes en la actualidad tras ganar de forma combinada seis de los nueve premios Eclipse que se han otorgado desde 2017. Díaz, en cambio, es el relevista mejor pagado anualmente en las Grandes Ligas luego de firmar en diciembre de 2025 un contrato de tres años y $69 millones con los Dodgers de Los Ángeles. Por ello, atrajo tanta atención los señalamientos del medio estadounidense.

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Lo que hacen las malas juntas con Jara...



Los galleros hipicos 🤣😂😂😂 pic.twitter.com/Cj6UfWDGD0 — Josmaestre13 (@Josmaestre131) November 23, 2025

“La cultura de los gallos en Estados Unidos es idéntica a la de Puerto Rico. El problema que ha tenido Estados Unidos es que ha prohibido las peleas de gallos y están invirtiendo una cantidad de dinero millonaria en algo que ha continuado. En Puerto Rico, lo estamos haciendo de manera legal y el gobierno está recibiendo dinero de lo que es la industria”, sostuvo Nieves.

“Esto es un deporte que genera más de 20,000 empleos en Puerto Rico y es parte de nuestra cultura desde hace más de 100 años. Entendemos a las personas que piensan que esto es maltrato, pero nosotros defendemos nuestro deporte”, abundó.

En 2019, se estimaba que la industria de gallos generaba entre $65 millones y $87 millones anuales en la economía local. Actualmente, hay más de 70 galleras activas alrededor de Puerto Rico.