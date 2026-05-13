Puerto Rico volverá a tener presencia este sábado en el Preakness Stakes, la segunda pata de la triple corona, cuando cuatro jinetes boricuas formen parte de la edición número 151, que se celebrará en el Hipódromo Laurel Park, en Maryland.

El campeón del Kentucky Derby con Golden Tempo, José Luis Ortiz encabezará la lista de los puertorriqueños y buscará continuar su gran momento tras conquistar el clásico más importante de la hípica de Estados Unidos, hace apenas dos semanas. También dirán presente su hermano y segundo en el Derby, Irad Ortiz, además de Jaime Torres y el veterano John Velázquez.

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En total, 14 jinetes competirán en la carrera.

16 Fotos José Luis Ortiz sobre Golden Tempo e Irad Ortiz Jr. sobre Renegade terminaron uno y dos en la prueba que tuvo a siete jinetes boricuas entre los 18 que compitieron.

Puerto Rico ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones de la prueba cuando José Luis se impuso en 2022 con Early Voting, Velázquez en 2023 sobre National Treasure y Torres en la edición de 2024 montando a Seize the Grey.

Para José Luis, de 32 años, será su séptima participación en el Preakness.

En esta ocasión montará a Chip Honcho, luego de que la entrenadora Cherie DeVaux -primera mujer en ganar un Kentucky Derby en ese rol- decidiera cuidar a Golden Tempo para el Belmont Stakes, que se llevará a cabo el 6 de junio en Saratoga, Nueva York.

Golden Tempo es el tercer ganador del Derby que en los últimos cinco años no participa en el Preakness Stakes, por lo que significa la sexta vez en ocho años que el evento se celebrará sin un aspirante a la Triple Corona.

Irad, de 33 años, disputará la carrera por octava vez. Su ejemplar será Talkin, después de haber guiado a Renegade en el Kentucky Derby.

Por su parte, Torres, de 27 años, repetirá sobre Incredibolt, caballo con el que debutó en la primera pata y terminó en el sexto puesto. Será apenas su segunda participación en el Preakness.

Jaime Torres en el Preakness que ganó en 2024. ( Julio Cortez )

Mientras, Velázquez disputará su decimoquinta aparición en la segunda parada de la triple corona. El experimentado jinete de 54 años montará a Corona de Oro, luego de conducir a Further Adu en el Derby, donde finalizó en la undécima posición.

Iron Honor (9-2) parte como el principal favorito del Preakness y será montado por el francés Flavien Prat.