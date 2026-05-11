Carolina. Con la emoción fresca tras protagonizar una histórica actuación en el Kentucky Derby, los hermanos boricuas José Luis e Irad Ortiz aseguraron este lunes que llegan sin presión al Preakness Stakes, la segunda prueba de la Triple Corona, que se celebrará el próximo sábado.

El escenario es el Pimlico Race Course, en Maryland.

Luego de aterrizar en Puerto Rico y ser recibidos entre aplausos, plenas y muestras de cariño en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Carolina, ambos jinetes coincidieron en que afrontan el compromiso con tranquilidad, pese a la expectativa que pudieran generar tras dominar el Derby con el primer y segundo lugar.

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José Luis conquistó el clásico más importante de la hípica de Estados Unidos, con Golden Tempo, mientras Irad finalizó segundo sobre Renegade. Sin embargo, ninguno repetirá monta en el Preakness.

El menor de los hermanos estará sobre Chip Honcho, e Irad recibió la asignación de Talkin a última hora.

“Me siento bien. Pienso que tengo muy buen caballo con Chip Honcho“, expresó José Luis en un aparte con los medios de comunicación a su llegada a la isla.

“Es un caballo que viene fresco para la carrera. El caballo pudo haber corrido el Kentucky Derby y las conexiones decidieron pasar el Derby e ir directo al Preakness. Eso siempre es un plus cuando tienes un caballo fresco porque la carrera del Derby fue hace solo dos semanas”, añadió el trujillano.

El jinete, de 32 años, explicó, además, que ya conoce al ejemplar.

“Yo la librdé en maiden (nunca ha ganado una carrera oficial) y después en el invierno nunca lo monté porque en las carreras que corría yo montaba a Golden Tempo, pero ahora, como Golden Tempo no va, tengo la oportunidad de montarlo nuevamente", sostuvo José Luis.

La entrenadora de Golden Tempo y primera mujer en ganar un Kentucky Derby en dicho rol, Cherie DeVaux, decidieron saltarse el Preakness y poner sus miras en el Belmont Stakes, que se disputara el 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, en Nueva York.

Primera vez con Talkin

Por su parte, Irad reveló que apenas este lunes conoció oficialmente sobre su nueva monta para la carrera. Posteriormente, tenía asignado a Silent Tactics.

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“Esta mañana mi agente me dio la noticia de que vamos a estar montándolo. Nunca lo he montado, así que esperamos buena carrera y a ver qué pasa en el Preakness”, indicó el boricua, de 33 años.

16 Fotos José Luis Ortiz sobre Golden Tempo e Irad Ortiz Jr. sobre Renegade terminaron uno y dos en la prueba que tuvo a siete jinetes boricuas entre los 18 que compitieron.

Pese a la magnitud del escenario y a la atención mediática que los rodeará tras su actuación en Churchill Downs, ambos dejaron claro que no sienten presión adicional.

“No hay nervios”, dijo José Luis.

“Estamos bien”, añadió, por su parte, Irad.

La presencia puertorriqueña en el Preakness ha sido dominante, pues jinetes boricuas han ganado tres de las últimas cuatro ediciones. De hecho, José Luis conquistó la edición de 2022 con Early Voting. John Velázquez se impuso en 2023 sobre National Treasure y Jaime Torres hizo lo propio en 2024 con Seize the Grey.

El italiano Umberto Rispoli ganó la pasada edición con Journalism.