Carolina. Casi 10 días después de hacer historia en el Kentucky Derby, la emoción continúa intacta para los hermanos boricuas José Luis e Irad Ortiz, quienes arribaron este lunes a la isla todavía con la euforia de una gesta que paralizó al hipismo puertorriqueño.

A eso del mediodía, ambos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Carolina entre aplausos y abrazos al ritmo de plena.

El ambiente festivo fue organizado por el Municipio de Trujillo Alto, pueblo oriundo de los hermanos Ortiz.

José Luis, de un lado, conquistó el clásico más importante de la hípica de Estados Unidos, montando a Golden Tempo, mientras Irad finalizó segundo sobre Renegade. Esta es la primera parada de la Triple Corona.

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La pareja de hermanos participarán este martes en una cabalgata y también serán homenajeados en su natal Trujillo Alto. ( alexis.cedeno )

“Esto es algo bien bonito... Estamos bien contentos de estar aquí para celebrar el gran triunfo”, compartió José Luis en un aparte con los medios de comunicación a su llegada.

“(Estamos) contentos de poder estar aquí después de la semana de trabajo que tuvimos y la hazaña que hicimos la semana pasada. Estamos bien contentos de llegar aquí”, agregó, por su parte, Irad, de 33 años.

La celebración de los hermanos Ortiz continuará este martes en Trujillo Alto, donde serán homenajeados con una cabalgata convocada desde las 12:00 del mediodía en el Centro Ecuestre Familiar del municipio y que se pondrá en marcha a las 3:00 p.m.

El recorrido, organizado por Misael González, conocido como “El Rey Charlie”, transitará por la carretera 181 y conectará con las vías 851 y 852 hasta llegar al barrio La Gloria, de donde son oriundos los reconocidos jinetes.

Antes, la Cámara de Representantes celebrará el martes una sesión especial para homenajear a la pareja de hermanos y a los otros jinetes que participaron en la prestigiosa carrera.

Aunque reconocen la tradicional algarabía de los boricuas cuando uno de los suyos triunfa, los Ortiz aseguraron que prefieren no crear expectativas de lo que podría suceder en su fiesta.

“No sabemos qué vamos a esperar mañana (martes). Los muchachos dicen que habrá mucha gente presente, no solo del pueblo de Trujillo Alto, sino Puerto Rico completo. Hay mucha gente que se quiere dar cita y estamos ansiosos de que llegue mañana para ir para allá”, manifestó José Luis, de 32 años.

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“No queremos imaginarnos nada, pero los muchachos dicen que están activos la gente en el pueblo de Trujillo Alto y el barrio La Gloria. A ver qué pasa mañana, a ver la gente que nos da apoyo y que nos quieren. Vayan a recibirnos, y a mi hermano que fue quien salió ganador”, sostuvo Irad.

16 Fotos José Luis Ortiz sobre Golden Tempo e Irad Ortiz Jr. sobre Renegade terminaron uno y dos en la prueba que tuvo a siete jinetes boricuas entre los 18 que compitieron.

Una agenda cargada

En medio de la apretada agenda que tendrán hasta el miércoles, cuando vuelen a sus hogares en Estados Unidos para prepararse para el Preakness Stakes, ambos esperan sacar tiempo para visitar la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, en Canóvanas, de donde son egresados.

Preakness es la segunda carrera de la Triple Corona el próximo sábado,

“Mañana (martes) el día está full, pero a lo mejor el miércoles. Nosotros siempre vamos y si no es en esta ocasión será en otra. No tenemos mucho tiempo”, indicó José Luis.

“Siempre nos gusta venir y visitar, pero esta vez estamos contra el reloj. Hay un par de cosas que van a estar desde hoy (lunes) y estamos un poco ocupados. La agenda de José está bastante llena hasta el miércoles...”, agregó Irad.

Los Ortiz acumulan ahora cinco victorias en carreras de la Triple Corona y seis premios Eclipse.

“Es bien especial”

Para ambos, el resultado conseguido en el emblemático escenario de Churchill Downs representa mucho más que una victoria. Fue la primera vez en 152 años de la carrera que una pareja de hermanos logran el primer y segundo lugar.

“El Kentucky derby siempre es una carrera grande que da mucho de qué hablar, pero yo creo que lo hace especial es que los hermanos llegaron primero y segundo. Y, lo más importante, creo que es la historia que se realiza cuando gana una mujer entrenadora por primera vez”, dijo José Luis, quien venía de ganar el Dubai World Cup con Magnitude.

Cherie DeVaux es la entrenadora de Golden Tempo, quien conquistó por primera ocasión el Kentucky. DeVaux se convirtió en apenas la segunda mujer entrenadora en triunfar en una carrera de la Triple Corona, luego de que Jena Antonucci, lo consiguiera con Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023.

“Estamos bien contentos porque el Kentucky es la carrera más grande que nosotros corremos en todo el año que mi hermano, que ha salido victorioso, me hace feliz. Se trató. Yo traté. Dimos lo mejor de nosotros, pero estamos acostumbrados a competir de esa manera y apoyarnos uno al otro y incluso cuando el otro pierde”, concluyó Irad.