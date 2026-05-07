Lo que se necesita para convertirse en un jinete campeón
Entrenador de la Escuela Vocacional Hípica ofrece sus claves para seguir los pasos de los hermanos Ortiz.
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La mayor parte de Puerto Rico, y en general de los entusiastas del hipismo, todavía celebra la victoria de los hermanos boricuas José Luis e Irad Ortiz en el Kentucky Derby.
Sin embargo, para llegar a lo más alto del podio en la carrera hípica más prestigiosa, se necesita un riguroso entrenamiento y una fuerte disciplina, entre otras características, según explicó el exjinete y profesor Wilfredo Lozano, instructor de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, en Canóvanas, institución donde, precisamente, entrenaron los hermanos Ortiz.
A continuación, algunos de los elementos más relevantes que enumeró el profesor para lograr ser un buen jinete:
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Condición física:
-Buena salud y condición física en general
-Buena capacidad cardiopulmonar
-Buena visión, aunque hay jinetes que corren con espejuelos y lentes de contacto
Condición y preparación mental:
-Disciplina, constancia y compromiso consigo mismo y con su carrera
-Buenos reflejos, capacidad de pensar y reaccionar en fracciones de segundo
-Enfoque, no puede tener distracciones al montar un caballo
-Tener el deseo de ser mejor cada día y el sueño de llegar lejos, y mantenerse
Entrenamiento:
-No hay una receta específica ni énfasis particular en alguna parte o músculos del cuerpo, pues el jinete tiene que usar “todo su cuerpo”
-Cada jinete se prepara a su manera, algunos van más al gimnasio, otros corren por las mañanas
-Trabajar duro cada día
-Mantenerse hidratado, para evitar marearse
Peso:
-Tiene que mantener un peso determinado
-Alimentación saludable
-Algunos jinetes necesitan hacer dietas específicas
Técnica y estrategia:
-Tener buenas manos, ser paciente
-Estudiar la carrera y los rivales, y saber dónde tienes que estar en la carrera
-Estudiar jinetes y carreras anteriores exitosas con caballos similares al que va a montar
-Desarrollar la estrategia idónea y ponerla en práctica durante la carrera
Relación con el caballo:
-Conocer al caballo, relacionarse con él
-Conocer sus costumbres, necesidades y gustos
-Conocer su estilo de correr (si es velocista y le gusta correr al frente, en grupo, saliendo de atrás, si no tiene miedo a los otros caballos)
-Darle las instrucciones adecuadas, en el momento preciso que el caballo da la señal, según la carrera y la estrategia planeada.
-Nunca maltratarlo, bajo ninguna circunstancia
Seguridad y equipo indispensable:
-Uso adecuado del chaleco protector (cubre la espalda y costillas)
-Uso adecuado del casco protector
-Chequear el equipo de montar y asegurar que está en óptimas condiciones y bien amarrado.