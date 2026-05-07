La mayor parte de Puerto Rico, y en general de los entusiastas del hipismo, todavía celebra la victoria de los hermanos boricuas José Luis e Irad Ortiz en el Kentucky Derby.

Sin embargo, para llegar a lo más alto del podio en la carrera hípica más prestigiosa, se necesita un riguroso entrenamiento y una fuerte disciplina, entre otras características, según explicó el exjinete y profesor Wilfredo Lozano, instructor de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, en Canóvanas, institución donde, precisamente, entrenaron los hermanos Ortiz.

A continuación, algunos de los elementos más relevantes que enumeró el profesor para lograr ser un buen jinete:

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El jockey Jose L. Ortiz, izquierda, celebra después de la victoria montando a Golden Tempo (19) en la 152da edición del Derby de Kentucky, en Churchill Downs, el sábado 2 de mayo de 2026, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Abbie Parr) ( Abbie Parr )

Condición física:

-Buena salud y condición física en general

-Buena capacidad cardiopulmonar

-Buena visión, aunque hay jinetes que corren con espejuelos y lentes de contacto

Condición y preparación mental:

-Disciplina, constancia y compromiso consigo mismo y con su carrera

-Buenos reflejos, capacidad de pensar y reaccionar en fracciones de segundo

-Enfoque, no puede tener distracciones al montar un caballo

-Tener el deseo de ser mejor cada día y el sueño de llegar lejos, y mantenerse

Entrenamiento:

-No hay una receta específica ni énfasis particular en alguna parte o músculos del cuerpo, pues el jinete tiene que usar “todo su cuerpo”

-Cada jinete se prepara a su manera, algunos van más al gimnasio, otros corren por las mañanas

-Trabajar duro cada día

-Mantenerse hidratado, para evitar marearse

Peso:

-Tiene que mantener un peso determinado

-Alimentación saludable

-Algunos jinetes necesitan hacer dietas específicas

Técnica y estrategia:

José Luis Ortiz celebra luego de ganar la prestigiosa carrera en Churchill Downs. ( Abbie Parr )

-Tener buenas manos, ser paciente

-Estudiar la carrera y los rivales, y saber dónde tienes que estar en la carrera

-Estudiar jinetes y carreras anteriores exitosas con caballos similares al que va a montar

-Desarrollar la estrategia idónea y ponerla en práctica durante la carrera

Relación con el caballo:

-Conocer al caballo, relacionarse con él

-Conocer sus costumbres, necesidades y gustos

-Conocer su estilo de correr (si es velocista y le gusta correr al frente, en grupo, saliendo de atrás, si no tiene miedo a los otros caballos)

-Darle las instrucciones adecuadas, en el momento preciso que el caballo da la señal, según la carrera y la estrategia planeada.

-Nunca maltratarlo, bajo ninguna circunstancia

Seguridad y equipo indispensable:

-Uso adecuado del chaleco protector (cubre la espalda y costillas)

-Uso adecuado del casco protector

-Chequear el equipo de montar y asegurar que está en óptimas condiciones y bien amarrado.