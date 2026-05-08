La reciente victoria en el Kentucky Derby de los hermanos boricuas José Luis e Irad Ortiz ha puesto la atención de un sinnúmero personas en el hipismo. Pero, quizás muchos desconocen que ambos jinetes son producto de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, en Canóvanas.

Esa escuela, que pertenece a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Negociado del Deporte Hípico, según explicó su directora, Ana Delia Velázquez, ofrece varios cursos relacionados con la industria hípica, incluyendo de jinete, galopador, herrero, entrenador y mozo de cuadra.

Específicamente en lo que respecta al curso de jinetes, o “jockeys”, como también se le conoce, abundó que “siempre se abren las convocatorias en septiembre, y el proceso se compone de dos fases: la primera que es una entrevista verbal, y posteriormente se le cita para una prueba física”.

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“Una vez el estudiante apruebe, depende de la puntuación, pues vamos escogiendo desde las más altas hacia abajo y, si es admitido, comienza entonces en enero con nosotros”, agregó.

Entre los requisitos para entrar a estudiar como jinete el interesado o interesada debe tener 16 años o más, haber aprobado, al menos, noveno grado y pesar 102 libras de peso o menos. ( Nahira Montcourt )

“El curso tiene una duración de dos años. En el caso de los jinetes es de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Tiene un currículo integrado, que tiene desde la parte práctica hasta educación física, inglés conversacional, teoría hípica y ética profesional. También tiene lo que es el periodo de la fase de las carreras de práctica. Tenemos 18 carreras de práctica durante el año, ya eso es en su segundo año, el año de graduación. Y entonces, una vez completan los dos años, ahí entonces pues se les evalúa y se les da una licencia como jinetes profesionales para debutar siempre el 1 de enero”, describió.

Entre los requisitos para entrar a estudiar como jinete, enumeró: “tener 16 años o más, noveno grado aprobado, tener 102 libras de peso o menos”. No hay un límite de estatura, siempre y cuando cumplan con el requisito de peso.

Respecto al límite de peso, aclaró que “se les da la oportunidad al siguiente año de aumentar sus dos o tres libritas más o menos hasta llegar a 105 o 105.5 (libras), porque aquí el jinete aprende, y tiene que montar, con 109 (libras). Así que el equipo más liviano fluctúa entre las 3 libras, y para que puedan hacer las 109 (libras) no deben pasar de ese peso de 105.5 (libras) más o menos aproximadamente”.

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José Luis Ortiz, recién ganador del Kentucky Derby, es egresado de esta institución. ( Abbie Parr )

Además, indicó que los estudiantes que llegan sin completar el cuarto año de escuela superior también tienen la oportunidad de completarlo en el programa de educación de adultos durante las tardes.

Velázquez comentó que cada año la escuela tiene una matrícula que fluctúa entre los 50 a 60 estudiantes entre todos los cursos, sin contar los mozos de cuadra, ya que ese curso es más práctico que académico”.

En el caso específico de jinetes, agregó, “normalmente nuestro número está entre los 17 a 19, no más de ahí, porque el cupo es limitado, porque nosotros tenemos un establo con 11 caballitos, y se necesitan esos caballos para hacer la práctica, pero tampoco podemos abusar de los ejemplares, así que tiene que ser algo equitativo para que podamos mantener los ejemplares en salud y los estudiantes a su vez puedan aprender debidamente”.

Aprovechó, además, para dar a conocer que, aunque comúnmente se ven más jinetes hombres, la Escuela Vocacional Hípica también tiene mujeres estudiando para jinetes, o jocketas, como también se les llama, y, de hecho, “a través de los años a aumentado el ingreso de féminas en nuestra escuela, e incluso ha llegado el momento en que hemos tenido más nenas que nenes solicitando”.

“Ahora mismo, por ejemplo, tenemos seis repartidas entre los tres grupos, porque siempre hay dos grupos de jinetes corriendo. Así que tenemos seis entre jinetes nuevos, jinetes graduando y galopadores. Y hemos tenido entrenadoras egresadas, hay mujeres herreras, o sea, que realmente se están abriendo las oportunidades”, comentó.

De paso, aclaró enfatizó “a un caballo usted no lo puede maltratar, no puede pegarle en exceso, mucho menos después que termina porque esté molesto, ni echarle arena. Trabajamos mucho con eso. Maltratar un caballo no es permitido”.

Las personas interesadas en conocer más sobre la escuela se pueden comunicar al 787-641-6095.