Louisville, Kentucky. Tras hablar casi sin parar durante toda la semana sobre la posibilidad de convertirse en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky, Cherie DeVaux se quedó prácticamente sin palabras cuando Golden Tempo remontó desde atrás el sábado para hacer historia para ella.

Y no volvió a hablar.

“Me alegra no tener que responder más a esa pregunta”, dijo DeVaux ante una ovación ensordecedora.

Su reacción durante la carrera fue tan comentada como la victoria de su ejemplar. Una cámara captó el momento en que la prueba entraba en la curva final. Golden Tempo, que marchaba último, comenzó a descontar y DeVaux sabía que el equino cerraba bien.

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Con la monta del boricua José Luis Ortiz, Golden Tempo se fue por la parte de afuera y en la recta final logró rebasar al pelotón de ejemplares para protagonizar una épica batalla final frente al favorito de la carrera, Renegade, con la monta del hermano de Ortiz, Irad, Ortiz, Jr.

DeVaux, desde las gradas, comenzó a gritar desesperada, casi al punto del desmayo, hasta que su ejemplar cruzo al frente la meta, desatando su euforia y la de las personas que la acompañaban.

“Con la edad, mi entusiasmo se ha moderado un poco”, dijo DeVaux sobre su reacción eufórica. “Pero esto no es que me haya moderado, ¡esto es pura adrenalina! Si ganas el Derby de Kentucky, hombre, mujer, o quien sea, tienes que celebrarlo a lo grande”.

DeVaux se unió a Jena Antonucci, con Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023, como las únicas mujeres en entrenar al ganador de una carrera de la Triple Corona. Fue la decimoctava mujer en ensillar un caballo en el Derby en sus 152 años de historia, y la gravedad de la situación se hizo evidente para ella días antes cuando vio a una niña en la recta final y se dio cuenta del impacto que estaba teniendo.

“Es un verdadero honor poder ser un ejemplo a seguir para otras mujeres y niñas”, dijo DeVaux. “Puedes soñar en grande y puedes reinventarte. Puedes venir de un lugar y hacer historia”.

DeVaux atribuye su fortaleza a haber crecido con siete hermanos y dos hermanas. Tras ganar el Derby en su primer intento, ocho años después de fundar su propia cuadra, agradeció a su esposo por inspirarla a intentarlo.

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“No lo creía”, dijo DeVaux. “Comencé mi carrera aquí hace 22 años como una jinete de entrenamiento llena de ilusión. Y jamás pensé que estaría aquí hoy. Nunca en mi vida lo imaginé”.

Todo esto requirió mucho trabajo duro. Esta semana, DeVaux respondió preguntas sobre las grietas en los talones de Golden Tempo y restó importancia a las preocupaciones. Dedicó mucho tiempo a poner al potro en forma, probando anteojeras y otras cosas para que el hijo de Curlin se concentrara.

El jinete puertorriqueño José Ortiz incluso describió a Golden Tempo como tranquilo. Pero Ortiz demostró de lo que él y el caballo eran capaces el sábado, ganando el Derby por primera vez en su undécimo intento, y lo hizo de manera impresionante.

Ortiz superó a otros 17 caballos en la última curva y aceleró con fuerza en la recta final. Ante una multitud de más de 100.000 personas que lo observaban y vitoreaban en Churchill Downs, Golden Tempo superó al favorito Renegade, montado por su hermano Irad, justo antes de la meta para ganar la carrera de 2 kilómetros en 2:02.27 con una cuota de 23 a 1.

Sus padres estuvieron allí para presenciarlo.

“Participo casi todos los años, pero ganarlo es algo muy especial”, dijo Ortiz, quien también ganó el Kentucky Oaks el viernes con Always a Runner. “Ojalá mi abuelo estuviera aquí, pero sé que me está viendo desde el cielo. Estoy muy feliz de haber logrado mi meta, el sueño de mi vida”.

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Golden Tempo pagó $48.24 por ganar, $19.14 por quedar en segundo lugar y $11.90 por quedar en tercer lugar. Renegade pagó $7.14 por quedar en segundo lugar y $5.46 por quedar en tercer lugar. Ocelli, que no entró en la carrera hasta el jueves cuando Fulleffort de Brad Cox fue descartado, pagó $36.34 por quedar en tercer lugar tras salir con una cuota de 70 a 1.

“Me dio una muy buena carrera y estoy orgulloso de su esfuerzo”, dijo el jinete de Ocelli, Tyler Gaffalione. “Simplemente no pudimos lograr la victoria, pero felicito al ganador y al segundo lugar. Corrieron carreras increíbles”.

16 Fotos José Luis Ortiz sobre Golden Tempo e Irad Ortiz Jr. sobre Renegade terminaron uno y dos en la prueba que tuvo a siete jinetes boricuas entre los 18 que compitieron.

El 152.º Derby de Kentucky se llevó a cabo con solo 18 caballos tras un incidente preocupante antes de la carrera. Great White fue retirado a última hora por los veterinarios de la pista después de volcar y tirar a su jinete.

El entrenador de Great White, John Ennis, confirmó a The Associated Press que el gran caballo gris y su jinete, Alex Achard, se encontraban bien. Great White se convirtió en el quinto caballo retirado esta semana y el segundo el sábado. Silent Tactic fue descartado el miércoles, Fulleffort el jueves y Right to Party el viernes, mientras que Great White, Ocelli y Robusta entraron en la carrera. Puma fue retirado menos de 12 horas antes de la salida debido a una pata inflamada por una infección cutánea, pero ya era demasiado tarde para reemplazarlo.

Tras la victoria de Golden Tempo en el Derby de Kentucky, dotado con $5 millones, la pregunta inmediata fue si volvería a correr en dos semanas en el Preakness Stakes el 16 de mayo. Después de que dos de los cuatro ganadores anteriores del Derby no participaran en el Preakness, DeVaux dijo que se decidiría en los próximos días.

“Vamos a dejar que él decida”, dijo DeVaux. “Vamos a tener que dejar que nos lo diga, porque el caballo es lo primero. No estamos aquí por nosotros mismos. No estamos aquí por nuestro ego. Estamos aquí por el caballo”.