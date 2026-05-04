La Cámara de Representantes rendirá un homenaje al jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, quien conquistó el pasado sábado la edición número 152 del Kentucky Derby, reconocido como uno de los eventos hípicos más importante en el mundo.

Igualmente, se reconocerá la gesta de los otros seis jinetes boricuas que participaron en esta carrera: Irad Ortiz Jr., Manuel Franco, Edwin Maldonado, Jaime Torres, Christian Torres y John Velázquez.

El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara Baja, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago y el presidente de la Comisión de Recreación y Deportes, Luis ‘Josean’ Jiménez.

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“En la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebramos la participación de siete jinetes de Puerto Rico en uno de los eventos más importantes del deporte hípico a nivel mundial, la edición número 152 del Kentucky Derby. Esta gesta sería suficiente para merecer reconocimiento, pero a esto tenemos que agregar que otro puertorriqueño se alzó con el codiciado primer lugar en la llamada ‘Carrera de Carreras’, José Luis Ortiz. La pasión, constancia, dedicación y excelencia de los siete jinetes puertorriqueños es un legado que, no sólo se refleja en los escenarios del hipismo mundial, sino también en el corazón del público que los celebra”, dijo el Presidente Cameral.

Los detalles del evento de reconocimiento serán anunciados en los próximos días.

Ortiz se impuso el sábado sobre el ejemplar Golden Tempo, en uno de los finales más dramáticos de la prestigiosa carrera, la primera para de la Triple Corona del hipismo estadounidense.

Fue el tercer jinete boricua en cruzar primero la meta del Churchill Downs, luego de Ángel “Junior” Cordero y Velázquez.