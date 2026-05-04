Kentucky. Poco después de una respuesta abierta que dio Cherie DeVaux el domingo por la mañana sobre la próxima parada de su ganador del Derby de Kentucky en el camino de la Triple Corona, un funcionario del Preakness llamó para felicitar a la entrenadora que hizo historia e invitar a Golden Tempo a la joya intermedia de la serie en Maryland.

Contar con una invitación oficial resolvió un detalle para DeVaux, quien el sábado se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky. El destino de Golden Tempo en el Preakness podría definirse más adelante esta semana, mientras DeVaux supervisa la recuperación del caballo tras una remontada notable pero exigente desde el último lugar, con la que ganó por un cuello el 152do Derby en Churchill Downs como un gran tapado 23-1.

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“Mientras esté en óptimas condiciones, lo hablaremos. Está sobre la mesa, pero en realidad depende de él”, afirmó DeVaux la mañana siguiente a la carrera, luego de trasladar a Golden Tempo en un van a Keeneland, en Lexington, Kentucky.

El dilema habitual para entrenadores y propietarios después del Derby es si sus caballos están en condiciones de afrontar el Preakness con apenas dos semanas de intervalo. Este año, la carrera será en Laurel Park el 16 de mayo, mientras se reconstruye el tradicional hipódromo de Pimlico. La joya intermedia de la Triple Corona se correrá en una distancia más corta, de 1 3/16 millas, con un lote presumiblemente más pequeño.

Algunos participantes llegarán más descansados por haberse saltado el Derby por completo o por haber sido retirados en los días previos al “Run For The Roses”. En cualquiera de los casos, es una exigencia dura para los competidores del sábado.

El entrenador miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher comentó el domingo que Renegade, segundo clasificado, “volvió en buen estado” tras una “derrota dura”, que también incluyó una remontada desde atrás. Llevará al potro y a sus otros caballos de Kentucky a Saratoga, en Nueva York -sede del Belmont Stakes del próximo mes-, el martes.

Whit Beckman señaló que Ocelli, tercero, un gran tapado 70-1 que remontó para ponerse al frente en el poste del 1/16 antes de terminar a 3/4 de cuerpo de Renegade, estaba “bien”, pero no dio indicios sobre el Preakness. El entrenador Bill Mott dijo que un viaje a Maryland no está en los planes para Chief Wallabee, que terminó cuarto.

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“Nadie habla del Preakness. El Belmont en Saratoga; eso tenemos que discutirlo. (La copropietaria) Kay Kay (Ball) estaba encantada con la forma en que corrió (el sábado). Ha hecho mucho desde el inicio del año”, expresó el miembro del Salón de la Fama Mott.

Aun así, la atención sigue centrada en Golden Tempo y en una posible repetición de su valiente actuación en el Derby con el jinete boricua José Luis Ortiz.

Último de 18 caballos al inicio y en gran medida fuera del radar, el potro castaño se abrió paso entre el tráfico para encontrar espacio por fuera y luego aceleró al máximo para superar al grupo y aventajar a Renegade en un final frenético, con apenas un cuerpo separando a los tres primeros. Golden Tempo logró su tercera victoria en cinco salidas en su carrera (terminó tercero en sus dos derrotas) y se embolsó $3.1 millones.

Golden Tempo parecía tranquilo en el frío del domingo, asomando ocasionalmente la cabeza fuera de su pesebrera para mordisquear el alimento. Mientras tanto, DeVaux intentaba recuperar la compostura tras un torbellino de 12 horas que incluyó una cena familiar de celebración en una parrilla local y apenas unas pocas horas de sueño.

Aún tiene mensajes telefónicos de felicitación por responder, además de atender solicitudes de los medios. Por más cargado que esté el futuro inmediato de DeVaux, su prioridad es ayudar a determinar si la sexta salida de Golden Tempo llega más pronto o más tarde.

“Tiene mucha carrera dentro. De verdad estoy agradecida de que sea el tipo de caballo con el que puedes hacer lo que necesitas hacer y responde bien, y como que simplemente hace lo que sea”.

“Todos estamos asimilando esto y tenemos que tener muchas conversaciones... Factores como esos no son lo que está en primer plano de nuestras mentes. Queremos hacer lo mejor para el caballo”, manifestó DeVaux.