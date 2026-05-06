El ganador del Kentucky Derby bajo la monta del boricua José Luis Ortiz, Golden Tempo, no correrá en los Preakness Stakes el próximo fin de semana, según anunció el miércoles su entrenadora, Cherie DeVaux.

DeVaux y sus propietarios decidieron saltarse el Preakness y poner sus miras en el Belmont Stakes, el 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, al norte del estado de Nueva York. DeVaux, que se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby, es de Saratoga Springs, que acoge el Belmont por tercera y última vez este año.

“Estamos increíblemente agradecidos por la emoción y el apoyo que rodea la posibilidad de una carrera de la Triple Corona”, dijo DeVaux en un comunicado. “Golden nos regaló la carrera de su vida en el Derby de Kentucky, y creemos que la mejor decisión para él es darle un poco más de tiempo después de tan tremendo esfuerzo. Su salud, su felicidad y su futuro a largo plazo seguirán siendo siempre nuestra máxima prioridad.”

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Golden Tempo es el tercer ganador del Derby en los últimos cinco años que no participa en el Preakness. Por diversos motivos, es la sexta vez en ocho años que el Preakness se disputará sin opciones de Triple Corona en juego. American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 son los únicos caballos que han arrasado en las tres carreras en las últimas cuatro décadas.

El intervalo de dos semanas entre el Derby y el Preakness, que solía ser habitual, se considera un obstáculo para muchos entrenadores y propietarios, dado que la mayoría de los pura sangre de élite suelen pasar un mes o más entre carreras. Esto ha provocado un debate interminable en los círculos hípicos sobre el espaciamiento de la Triple Corona en los tiempos modernos.

Los responsables de las carreras de Maryland están considerando retrasar el Preakness del tercer sábado de mayo al cuarto para aumentar las posibilidades de que no sólo el ganador, sino también otros caballos del Derby, sean tenidos en cuenta para la segunda etapa de la Triple Corona. Ninguno de los 18 caballos que corrieron este año en Churchill Downs participará en el Preakness, siendo Golden Tempo el único considerado.

El Preakness se celebrará esta primavera en Laurel Park, entre Baltimore y Washington, D.C., mientras se reconstruye su sede de toda la vida, el hipódromo de Pimlico, en el marco de un enorme proyecto de construcción que incluye la demolición de la vieja y debilitada estructura. Pimlico se convertirá en la sede de las carreras de todo el año en Maryland a partir del año que viene, cuando el estado tome el control de 1/ST Racing, y Laurel se convierta en un lugar de entrenamiento.

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Golden Tempo ganó el Derby de Kentucky con una ventaja de 23 a 1 y de forma espectacular, atacando desde la cola del pelotón en la recta final hasta la línea de meta con un cuello de ventaja sobre Renegade, el favorito de la mañana. DeVaux y la copropietaria Daisy Phipps Pulito dijeron que verían cómo salía el potro de la carrera antes de tomar ninguna decisión.

Siguieron el ejemplo del entrenador Bill Mott y de Godolphin Racing, que el año pasado optaron por evitar el Preakness con el campeón del Derby, Sovereignty, para darle más descanso de cara al Belmont. Sovereignty les recompensó ganando el Belmont y el Travers Stakes, y ha vuelto a competir con 4 años.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.