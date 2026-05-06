Los Cangrejeros de Santurce anunciaron este miércoles la incorporación de Andy González como coach de tercera base para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Para la pasada campaña de la pelota invernal boricua, González fue reconocido como el Dirigente del Año al mando de los Leones de Ponce. Hasta el momento, se desconoce quién tomará las riendas de la novena de la Perla del Sur.

De hecho, guió a los melenudos a su primera serie final desde la campaña 2010-11, luego de haber estado ausente por ocho temporadas consecutivas entre 2014-15 y 2021-22. Eventualmente, cayeron ante los propios Cangrejeros.

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“Con esta incorporación, continuamos sumando experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora al staff, con el objetivo claro de mantenernos en la cima y volver a ganar el campeonato”, expresó la gerencia crustácea a través de sus redes sociales.

González asumirá el puesto que ocupaba Ricky Rivera, ahora mánager de los Gigantes de Carolina.

González debutó como dirigente de la LBPRC en la temporada 2019-20 con los Criollos de Caguas, tras el despido de Luis Matos, quien había dirigido al equipo por cuatro campañas y conquistó dos campeonatos.

Años más tarde, en la campaña 2022-23, primer año de los Leones tras su regreso a la liga, González se integró como instructor de banca.

Durante esa misma campaña y la próxima (23-24), asumió el rol de dirigente en sustitución de Edwin Rodríguez, dando paso a una transición que terminó de consolidarse en la temporada 2024-25, ya como dirigente en propiedad desde el primer día.