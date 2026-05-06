La temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A completará esta noche del miércoles su fase regular con los últimos tres juegos reasignados, en una jornada que pondrá fin a un itinerario de 450 partidos.

La cartelera tendrá acción en los estadios Hermanos Miura de Hormigueros, Francisco Negrón de Las Piedras y Ramón Cabañas de Utuado.

En Hormigueros, los eliminados Navegantes de Aguada visitarán a los Libertadores a las 7:30 p.m. Aguada enviará al montículo al veterano lanzador Adam Ortiz, mientras Hormigueros abrirá con el zurdo Omar Meléndez.

Por su parte, los Guerrilleros de Río Grande enfrentarán a los líderes de la sección Este, Artesanos de Las Piedras a las 7:30 p.m..

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Río Grande tendrá como abridor al zurdo José Diana, mientras los Artesanos subirán a la loma a Raúl Ríos y buscarán cerrar la fase regular con 18-2, lo que representaría la segunda mejor marca del torneo este año.

El duelo más candente de la noche se jugará en Utuado, donde los Atenienses de Manatí enfrentarán a los Montañeses en un encuentro de vida o muerte para la novena utuadeña a las 8:00 p.m.. El zurdo Gabriel Cotto será el abridor de Manatí, mientras el también zurdo Raúl Morales subirá a la loma por Utuado.

Los Montañeses están obligados a ganar para forzar un empate con Manatí y provocar un juego decisivo. En cambio, una victoria de los Atenienses les daría la clasificación directa, eliminaría a Utuado y dejaría definido el panorama de la sección Norte.

Manatí llega al compromiso con tres victorias consecutivas, mientras Utuado ha ganado siete de sus últimos 10 partidos, en uno de los cierres más dramáticos de la fase regular.