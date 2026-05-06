( Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa )

El Equipo Nacional femenino de Tenis de Mesa quedó el martes fuera del Campeonato Mundial por Equipos, que se celebra en Londres, al caer 3-2 ante China Taipéi en la ronda de los mejores 32.

La figura boricua fue Adriana Díaz, quien volvió a responder al ganar sus dos partidos. Díaz se impuso 3-2 sobre Peng Yu-Han y luego dominó 3-0 a Yeh Yi-Tian.

Sin embargo, el resto del conjunto no logró sumar victorias. Edmarie León no pudo salir por la puerta ancha y cayó 3-0 en ambos compromisos, primero ante Yi-Tian y después frente a Yu-Han.

Por su parte, Brianna Burgos perdió 1-3 ante Chen Szu-Yu en su único encuentro.

En la rama masculina, Puerto Rico no logró avanzar a la ronda principal, al cerrar su participación con marca de 1-2 en la fase de grupos. El único triunfo llegó ante Uzbekistán, mientras que las derrotas fueron frente a Brasil y Hungría.