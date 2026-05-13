Un cambio en el calendario de la Triple Corona, largamente debatido, podría estar a punto de producirse, y aún así podría no alcanzar el objetivo deseado.

Golden Tempo es el tercer ganador del Derby de Kentucky de los últimos cinco años que no participa en los Preakness Stakes, que por sexta vez en ocho años se correrán sin un aspirante a la Triple Corona.

Aunque no se ha tomado ninguna decisión, las autoridades de Maryland están considerando cambiar el Preakness de dos semanas a tres después del Derby, que siempre se corre el primer sábado de mayo con el Belmont Stakes el primer sábado de junio, un lapso de cinco semanas que ha sido un pilar desde 1969, excepto durante la pandemia de 2020, cuando se corrieron fuera de orden.

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GOLDEN TEMPO WINS THE KENTUCKY DERBY. pic.twitter.com/0wM23p3azF — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 2, 2026

Hoy en día, es casi inaudito que los pura sangre de élite corran con tanta frecuencia. Aunque se está impulsando un cambio digno de romper la tradición, muchos en la cumbre del deporte se preguntan si una semana más marcaría la diferencia.

“No es suficiente”, dijo el entrenador Brad Cox. “Muchos de los entrenadores que tienen el éxito al más alto nivel con estos niños de 3 años te dirían que te gustaría tener más de tres semanas”.

Cualquier otra cosa requeriría una empresa masiva en la que participaran partes interesadas de múltiples jurisdicciones y empresas de medios de comunicación.

Cambiar la Triple Corona podría ser complicado

American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 se convirtieron en los caballos número 12 y 13 en arrasar en las tres carreras. La victoria de 2015 puso fin a una sequía de 37 años en la Triple Corona, la más larga de la historia.

La preocupación no es tanto si un caballo de 3 años es lo bastante bueno como para ganar el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont, sino más bien que ni siquiera tenga la oportunidad de hacerlo. Por lo general, los mejores caballos pasan un mes o más entre carreras, incluyendo un agotador camino sólo para llegar a Churchill Downs para el Derby.

“Es bastante obvio que los caballos se benefician de más tiempo entre carreras”, dijo Chad Brown, ganador de cinco premios Eclipse como entrenador del año. “Corren mucho menos que antes con el paso del tiempo, cuando estudias la historia, y supongo que tenemos que dar un paso atrás y ver qué es lo mejor, aunque sea un cambio incómodo”.

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Brown, que ha ganado el Preakness en dos ocasiones, está de acuerdo con Cox en que tres semanas no son suficientes, pero también dijo que primero debería producirse un pequeño cambio.

El Maryland Jockey Club, que tomará el control del Preakness de 1/ST Racing a partir del próximo año, debe completar primero un acuerdo de derechos de los medios de comunicación que podría desempeñar un papel importante en la fecha de celebración de la carrera. 1/ST Racing planteó en 2023 la posibilidad de retrasar el Preakness dos semanas, y aunque eso nunca ocurrió, los nuevos responsables tienen ahora ese control.

“Tenemos el lujo de empezar de nuevo y escuchar todos los puntos de vista, y en última instancia vamos a tratar de tomar la mejor decisión que podamos para el evento, las carreras de caballos y el estado de Maryland”, dijo el presidente y director general del Maryland Jockey Club, Bill Knauf, a The Associated Press esta semana. “Obviamente reconocemos la historia. Sabemos lo que ha sucedido recientemente con algunos de los ganadores del Derby que no han podido asistir debido al calendario. Así que todo se tendrá en cuenta”.

Los responsables de la carrera de Belmont están muy atentos a la evolución de los acontecimientos, y es probable que tengan que cambiar de alguna manera para evitar el mismo dilema de otra carrera de corta duración. La decisión corresponde a la Asociación de Carreras de Nueva York, y es poco probable que la última carrera de la Corona se celebre, por ejemplo, el fin de semana del 4 de julio, dada la falta de interés de los aficionados por los deportes durante las vacaciones.

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El portavoz de NYRA, Pat McKenna, dijo: “Siempre estamos dispuestos a colaborar con Churchill Downs y el Maryland Jockey Club para garantizar el éxito continuado de la Triple Corona”.

El bienestar de los caballos es lo más importante

No suele ser el miedo a las lesiones, sino más bien la preocupación por el rendimiento lo que hace que los propietarios y entrenadores no quieran arriesgarse a un cambio de dos o tres semanas.

“No es que los caballos no puedan hacerlo”, dijo el entrenador Whit Beckman, que inscribió a Ocelli en el Preakness después de que terminara tercero en el Derby. “Son animales muy duraderos y resistentes cuando están en forma, felices y sanos, así que no se trata necesariamente de que no puedan hacerlo. Es sólo una cuestión de que las oportunidades hoy en día no parecen surgir así”.

Al igual que Bill Mott hizo el año pasado con el campeón del Derby, Sovereignty, Cherie DeVaux está evitando el Preakness con Golden Tempo para centrarse en el Belmont del 6 de junio. La pausa de cinco semanas dio sus frutos para Sovereignty, que ganó el Belmont, el Jim Dandy y el Travers Stakes en el hipódromo de Saratoga, al norte del estado de Nueva York, y vuelve a competir con 4 años.

“Obviamente, se saltaron el Preakness porque es difícil para los entrenadores y los propietarios”, dijo Cox. “A veces nos critican por no permitir que los caballos se queden a los 4 años, pero hay que gestionarlos bien para que tengan una vida larga. Y hacerlos correr en dos semanas, en carreras exigentes, a menudo no conduce a la longevidad”.

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Sovereignty ganó casi 6 millones de dólares, y su éxito valdrá aún más en la cría.

Hay muchos otros factores a tener en cuenta.

Brown, cuya opinión ha evolucionado hasta abrazar el cambio, quiere que las carreras de caballos averigüen las razones por las que la carrera debería trasladarse: basándose en que haya más caballos del Derby en el Preakness, en la salud a largo plazo de los participantes y en la audiencia.

“¿Buscas un poco de todo?”, dijo Brown. “El sector tiene que definir claramente cuáles son sus objetivos principales antes de moverlo y trabajar hacia atrás a partir de ahí para ver qué fecha de esta carrera va a conseguirlos”. "

Un mayor número de ganadores del Derby y de caballos en general que acudan al Preakness podría devolver el lustre a la carrera y quizás aumentar la audiencia y la asistencia, que el año pasado descendió un 60% respecto a los niveles previos a la pandemia.

La exposición televisiva es crucial, y Knauf espera que pronto se resuelva un nuevo acuerdo sobre los derechos audiovisuales. El hecho de que NBC Sports conserve los derechos o Fox Sports los asuma, como en el caso del Belmont, podría afectar a las negociaciones sobre el espacio.

“Hay un montón de factores, y sin duda los derechos de los medios de comunicación y socio de difusión, dependiendo de lo que los eventos que ya están mostrando en esos fines de semana vienen “, dijo Knauf. “Estamos intentando hacer todo lo posible para, obviamente, comunicarnos con todos ellos, comunicarnos eventualmente con los socios de NYRA y Churchill como parte de la Triple Corona”.

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Knauf espera que la estrategia que elija Maryland se aplique ya en 2027, cuando el Preakness regrese al hipódromo de Pimlico, en Baltimore, tras un año en Laurel Park. Ese sería el comienzo de un cambio en las carreras que Brown considera inevitable.

“No es sostenible”, dijo Brown. “No se puede ignorar la tendencia, y no se puede ignorar el hecho de que los caballos en todas las diferentes categorías y niveles de clase parecen apreciar más tiempo entre sus carreras, por las razones que sean. Así que ese es el camino que seguimos”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.