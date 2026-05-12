Los hermanos José Luis e Irad Ortiz, primer y segundo lugar de la edición del Kentucky Derby 2026 fueron homenajeados este martes por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Ante un repleto hemiciclo, el líder legislativo entregó la Medalla Presidencial a José Luis por su gesta en el clásico más importante de la hípica de Estados Unidos.

También se rindió homenaje a los otros cinco jinetes de la isla que participaron en esta carrera, incluyendo a Manuel Franco, Edwin Maldonado, Jaime Torres, Christian Torres y John Velázquez. Todos recibieron una moción de reconocimiento y medalla de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

La Cámara de Representantes rinde homenaje a los jinetes boricuas que participaron del Kentucky Derby. ( Suministrada )

“Los hermanos Ortiz, José e Irad, colocaron el nombre de Puerto Rico, nuevamente, en el sitial de ganadores del Kentucky Derby. José se alzó con el triunfo mientras que Irad llegó en segundo lugar. Este es un logro histórico en las páginas del hipismo mundial y el mismo merece reconocimiento, así como la gesta de los otros cinco jinetes puertorriqueño que participaron en este, el premier evento hípico en los Estados Unidos. Esta dupla de hermanos se desarrollaron aquí, en nuestra isla, en la Escuela Hípica Agustín Mercado Reverón, demostrando que tenemos la capacidad de desarrollar jinetes de clase mundial”, expresó Méndez.

El representante Pedro Julio “Pelle” Santiago, así como el presidente de la Comisión de Recreación y Deportes, Luis “Josean’”Jiménez, realizaron mensajes sobre la gesta de los jinetes boricuas.

La vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez también ofreció un discurso en representación del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.