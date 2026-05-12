Nueva York. Los negociadores de los jugadores de béisbol y de los dueños iniciaron el martes conversaciones sobre el convenio colectivo que se prevén largas y enconadas para reemplazar el actual contrato laboral que vence el 1 de diciembre, y es probable que la administración proponga un sistema de tope salarial que el sindicato ha jurado no aceptar nunca.

Se realizó una sesión inicial de unas dos horas en la oficina de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, a cinco minutos a pie de la sede de las Grandes Ligas de Béisbol en el Rockefeller Center de Manhattan. La reunión duró alrededor de dos horas y tenían previsto realizar presentaciones iniciales de cada parte sobre su visión del deporte y su economía. No se presentaron propuestas.

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Entre los jugadores que asistieron estuvieron el infielder de los Mets Marcus Semien, integrante del subcomité ejecutivo de ocho miembros del sindicato, junto con sus compañeros de equipo de los Mets Clay Holmes y Austin Slater, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la sesión.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque no se anunciaron los asistentes. Otros jugadores se sumaron por videoconferencia.

El contrato laboral de cinco años vence el 1 de diciembre, y el comisionado Rob Manfred ha dicho repetidamente que la administración prefiere cierres patronales en la temporada baja a huelgas durante la campaña, con el objetivo de evitar la pérdida de juegos de temporada regular. No se han perdido de campaña regular por una interrupción laboral desde la huelga de siete meses y medio en 1994-95 que provocó la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Las conversaciones para el último acuerdo comenzaron en abril de 2021 y concluyeron con un pacto el 10 de marzo de 2022 que preservó el calendario de 162 juegos solo después de que las partes negociaran más allá de varios plazos y de que Manfred anunciara la cancelación de 184 juegos, que luego fueron restituidos.

Bruce Meyer encabezará las negociaciones por el sindicato, como lo hizo en 2021-22, pero en su nuevo papel como jefe interino del sindicato. Ascendió desde el cargo de subdirector en febrero tras la renuncia forzada de Tony Clark, un exprimera base All-Star que asumió el mando después de la muerte de Michael Weiner en 2013.

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El comisionado adjunto Dan Halem encabeza el equipo negociador de la MLB, como lo hizo en las conversaciones de los dos acuerdos anteriores.

Algunos dueños de las Grandes Ligas han señalado que se necesita un sistema de tope salarial que también incluya un piso y que eso mejoraría el deporte. La MLB, a diferencia de la NFL, la NBA y la NHL, no ha tenido un sistema de tope, pero desde 2003 cuenta con un impuesto de lujo diseñado para frenar el gasto.

“Cuando hablo con los jugadores, no trato de convencerlos de que un sistema de tope salarial sería algo bueno”, manifestó Manfred a la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos el verano pasado. “Identifico un problema en el negocio de los medios y les explico que los dueños necesitan cambiar para abordar ese problema. Luego identifico un segundo problema en el que necesitamos trabajar juntos, y es que hay aficionados en muchos de nuestros mercados que sienten que tenemos un problema de equilibrio competitivo”.

En años recientes, las restricciones no parecían haber tenido mucho impacto en los Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York. Pero los Dodgers pulverizaron los récords de gasto de la MLB con un total combinado de $515 millones entre nómina e impuesto de lujo el año pasado, rumbo a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial, según cifras finales compiladas por la oficina del comisionado, y se proyecta que Los Ángeles vuelva a tener el total más alto en 2026. La proporción entre los cinco que más gastan y los cinco que menos gastan aumentó de $3.6 en 2021 a un récord de $4.7 el año pasado.

El sindicato sostiene que un sistema de tope reduce el gasto en jugadores, mientras que la administración argumenta que un tope y un piso beneficiarían a la mayoría de los jugadores.

Los jugadores incrementaron su posible fondo de reserva de efectivo e inversiones de cara a la negociación colectiva hasta 415 millones de dólares de cara a 2026. La MLB también ha estado acumulando efectivo antes de la negociación, alrededor de $75 millones por club en distribuciones retenidas del fondo central.