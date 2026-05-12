Nueva York. Lionel Messi duplicó con creces su salario hasta los 25 millones de dólares en su nuevo contrato con el Inter de Miami y gana más del doble que el segundo jugador mejor pagado de la Major League Soccer, Son Heung-min, de Los Ángeles FC.

El nuevo contrato de Messi incluye 25 millones de dólares de salario base y 28.333.333 dólares de compensación garantizada, según informó el martes la Asociación de Jugadores de la MLS en su primera publicación de los salarios de 2026. Gana más que las nóminas de 28 de los otros 29 equipos de la MLS.

La nómina de Miami, de 54.6 millones de dólares, es más de 20 millones superior a la del LAFC, que es segundo con 32.7 millones, y casi cinco veces superior a la de Filadelfia, de 11.7 millones. La nómina de Miami es superior a los 46.8 millones de dólares del comienzo de la temporada pasada.

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Toronto redujo su nómina a 21.4 millones de dólares desde los 34.1 millones de principios de 2025, y el LAFC aumentó su gasto a 32.7 millones desde los 22.4 millones.

Hirving Lozano tjänar alltså 100 millar om året för att träna för sig själv och se matcherna från läktaren (om ens det). pic.twitter.com/BkjtnFvs2F — Johan Dykhoff (@JohanDykhoff34) May 12, 2026

La retribución total de la liga fue de 631 millones de dólares y la retribución media garantizada de 688,816 dólares a 16 de abril aumentó un 8.9% respecto a los 632,809 dólares del pasado 1 de octubre.

El contrato inicial de Messi con la MLS, acordado en julio de 2023, incluía un salario base de 12 millones de dólares y una compensación garantizada anualizada de 20,446,667 dólares. Messi acordó en octubre pasado un contrato de tres años hasta la temporada 2028, y luego llevó al equipo a su primer título de la MLS.

Messi, un atacante que cumplirá 39 años el mes que viene, es el capitán de Argentina, vigente campeona del mundo, y se espera que juegue su sexto Mundial. Messi ha marcado 59 goles en 64 partidos de temporada regular con Miami, nueve de ellos en 11 encuentros esta temporada. La temporada pasada lideró la MLS con 29 goles en temporada regular y ganó su segundo premio MVP consecutivo.

Las cifras de su salario corresponden a su contrato con la MLS e incluyen cualquier prima de comercialización y los honorarios de su agente, pero no tienen en cuenta ningún acuerdo adicional con el equipo o sus filiales, ni ninguna prima por rendimiento.

Son es segundo con 10,368,750 dólares de salario base y 11,152,.852 dólares de compensación total, las mismas cifras que la temporada pasada. El extremo de 33 años se incorporó a LA el pasado agosto.

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El centrocampista Rodrigo de Paul, que fichó por Miami el verano pasado, es tercero con 7.569,000 dólares de salario y 9,688,320 dólares de compensación total, seguido del extremo de Atlanta Miguel Almirón ($6,056,000 y $7,871,000).

El salario medio de la MLS -el punto en el que un mismo número de jugadores ganaba por encima y por debajo- subió un 4.1%, hasta 352,104 dólares, desde los 338,347 dólares del otoño pasado.

Había 133 jugadores que ganaban 1 millón de dólares o más, por encima de los 131 del inicio de la temporada pasada y los 91 del inicio de 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.