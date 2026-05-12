El boxeador boricua Jonathan “Bomba” González expondrá su título interino mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando enfrente al invicto Abraham Pérez el próximo 14 de junio en el GLC Live at 20 Monroe, en Grand Rapids, Michigan.

La pelea será el evento estelar de la cartelera, que será transmitida por DAZN.

Será la primera ocasión en la que el puertorriqueño defenderá el cinturón interino de las 112 libras, luego de conquistarlo el pasado enero al derrotar por decisión unánime a su compatriota Yankiel Rivera en una velada protagonizada por Amanda Serrano en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

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“Otra noche para representar a Caguas, Puerto Rico y demostrar todo el sacrificio, disciplina y hambre que hay detrás de este sueño”, expresó González a través de su cuenta de Facebook.

González, de 35 años, llegará al compromiso con récord de 29-4-1, 14 KO’s.

De otro lado, Pérez de 27 años posee marca de 14-0 y siete anestesiados.

El púgil nacido en Estados Unidos viene de lograr el pasado abril el título intercontinental mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer por decisión unánime al filipino Esneth Domingo.