San Germán albergará este sábado el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez a partir de las 8:00 p.m.

No obstante, las actividades comenzarán desde las 6:00 p.m. con la competencia de donqueos y la competencia de triples. En esta edición, los equipos fueron divididos por conferencia, a diferencia del año pasado, que se disputó entre nativos y refuerzos.

Los titulares de la Conferencia A son Travis Trice, Louis King y Christian “Cuco” López, de Caguas, junto a Ysmael Romero, de Guaynabo, e Isaiah Piñeiro, de Santurce.

PUBLICIDAD

Las reservas de esta escuadra son Javier Mojica, Gary Browne y Jae Crowder, de Bayamón; Jaylen Nowell, Tremont Waters y Hunter Tyson, de Carolina-Canóvanas; Ángel Matías y Walter Hodge Jr., de Santurce; Tyler Cook, de Manatí; y Brandon Knight, de Guaynabo.

Por otro lado, el cuadro regular de la Conferencia B está conformado por André Curbelo, Nick Perkins y Montrezl Harrell, de San Germán, sumado a Ramses Meléndez, de Arecibo, y Rigoberto Mendoza, de Aguada.

La segunda unidad de este conjunto la integran Sam Waardenburg, Tyrell Harrison y Nathan Sobey, de Mayagüez; Jezreel De Jesús y Jordan Murphy, de Ponce; Iván Gandía, de Aguada; Justin Reyes y Jack McVeigh, de Arecibo; y Phillip Wheeler y Emmanuel Mudiay, de Quebradillas.

El dirigente de los Criollos de Caguas, Wilhelmus Caanen, estará al mando del combinado de la Conferencia A, mientras que el técnico de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano, dirigirá el quinteto de la Conferencia B.

Los participantes de la competencia de donqueos son Dyondre Domínguez, de Carolina-Canóvanas; Antonio Gordon, de San Germán; Manuel Camper, de Aguada; y Wheeler, quien ganó este evento en la pasada edición.

En la competencia de triples, figuran Trice; Mojica; Mendoza; Nowell; Jaysean Paige, de Guaynabo; Georgie Pacheco, de San Germán; Kenneth Santos, de Ponce; Rafael Pinzón, de Arecibo; y Tjader Fernández, de Ponce, ganador de esta prueba en 2025.

Al momento de esta redacción, se desconoce si Meléndez (pantorrilla), Tyson (pie) y Mendoza (espalda) formarán parte de las actividades del Juego de Estrellas debido a lesiones.

La temporada regular se retomará el lunes con dos partidos en agenda: los Piratas visitarán a los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez y los Criollos recibirán a los Gigantes en el Coliseo Roger Mendoza.