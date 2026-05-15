Los Cangrejeros de Santurce frenaron el jueves una racha de cuatro derrotas al imponerse, 98-79, sobre los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual durante una jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que incluyó cuatro partidos previo al fin de semana del Juego de Estrellas.

Con este resultado, Santurce ascendió a la quinta posición de la Conferencia A al mejorar su marca a 7-12. Carolina-Canóvanas, en cambio, empeoró a 10-8, pero permaneció en el tercer puesto.

En su regreso al BSN, Ian Clark fue el mejor anotador de los Cangrejeros con 21 puntos, incluidos cinco triples en ocho intentos, mientras que Davon Jefferson y Ángel Rodríguez firmaron doble-dobles. Jefferson finalizó con 20 unidades y 15 rebotes; y Rodríguez con 14 tantos y 13 asistencias.

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Por los Gigantes, el mejor fue Jaylen Nowell con 28 puntos. Le siguió Tremont Waters con 16 unidades y Daniel Rivera con 15. Este fue el segundo juego que se perdió Hunter Tyson debido a una lesión que sufrió en el pie.

En el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, los Atléticos de San Germán aplastaron, 94-71, a los Vaqueros de Bayamón. San Germán ahora juega para 14-6, mientras que Bayamón perdió el liderato de la Conferencia A tras caer a 13-9.

Montrezl Harrell guió a los Atléticos con un doble-doble de 20 tantos y 10 capturas. André Curbelo coqueteó con un triple-doble al concluir con 18 puntos, 10 rebotes y siete asistencias. En causa perdida, Jaylin Galloway anotó 14 unidades.

En el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez, los Capitanes de Arecibo extendieron a cinco su seguidilla de victorias al doblegar, 96-86, a los Indios de Mayagüez.

Con este triunfo, Arecibo continúa en la cima de la Conferencia B con balance de 13-4. Mayagüez, por su parte, empeoró a 8-11 después de sufrir su tercera derrota consecutiva.

Jack McVeigh lideró a los Capitanes con 26 tantos, incluidos seis tiros de tres. Por Mayagüez, el más destacado fue Nathan Sobey con 15 puntos.

En el Coliseo Raymond Dalmau, los Criollos de Caguas regresaron a la ruta ganadora al vencer, 119-112, a los Piratas de Quebradillas en tiempo extra. Esta victoria le permitió a Caguas retomar el puntero de la Conferencia A al elevar su marca a 11-7. Quebradillas, en cambio, empeoró a 4-15.

Louis King y Moses Brown fueron los mejores anotadores de los Criollos con 24 unidades cada uno. En el caso de Brown, también atrapó 15 rebotes. Por los Piratas, Emmanuel Mudiay registró 24 tantos y 10 asistencias, en tanto que Thomas Robinson terminó con 21 y 14 capturas.

El BSN tomará una pausa durante el fin de semana por el Juego de Estrellas, que se celebrará el sábado en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, de San Germán. Los próximos partidos de serie regular en agenda están pautados para el lunes.