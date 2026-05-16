Nueva York. Cam Schlittler dominó a los Mets de Nueva York en su debut en la ‘Subway Series’, manteniendo un juego sin hits ni carreras hasta la séptima entrada, mientras que los Yankees de Nueva York se impusieron fácilmente por 5-2 el viernes por la noche en el Citi Field.

Jazz Chisholm Jr. conectó un doble de dos carreras ante el ex cerrador de los Yankees, Clay Holmes, en una tercera entrada de tres carreras, y Ben Rice añadió su decimocuarto jonrón en la novena.

Jazz Chisholm Jr. makes it 3-0 Yankees! Make that four straight two-out hits! pic.twitter.com/p2H9aeVwqu — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 16, 2026

Cody Bellinger conectó un doble productor y el novato Spencer Jones un sencillo productor para los Yankees, que mejoraron su marca a 2-5 en su gira de nueve juegos.

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En el primer partido de una serie de tres juegos, Schlittler (6-1) ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas en 6 2/3 entradas, manteniendo su mejor efectividad de la Liga Americana en 1.35 en su segunda temporada en las Grandes Ligas. Realizó 106 lanzamientos, su mayor cantidad en un juego de temporada regular, y 71 fueron strikes.

El lanzador diestro de 25 años tenía el control total hasta que el exbateador de los Yankees, Juan Soto, conectó su jonrón número 250 de su carrera con una recta en cuenta de 0-2 al inicio de la séptima entrada.

Cam Schlittler gets a standing ovation at Citi Field as he exits his start in the seventh inning pic.twitter.com/v7VdtkRTko — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 16, 2026

Fernando Cruz retiró al novato AJ Ewing con corredores en segunda y tercera para terminar la entrada, y luego lanzó una octava entrada perfecta. David Bednar permitió un sencillo productor de carrera a Brett Baty en la novena entrada.

Aparte del batazo de Soto y el sencillo de Baty con dos outs en la segunda entrada, los Mets, un equipo de bateo débil que ha tenido problemas contra lanzamientos de alta velocidad durante toda la temporada, no fueron rival para la velocidad de 96-99 mph de Schlittler.

El único problema que tuvo Schlittler fue con un par de batazos fuertes que le golpearon en el pie y la pantorrilla izquierdos antes de que sus jugadores de cuadro los convirtieran en roletazos.

Chisholm terminó con tres hits, una base por bolas y una base robada. Rice también conectó tres hits y anotó dos carreras. Jones añadió un sencillo productor de carrera ante el relevista Austin Warren en la quinta entrada.

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Holmes (4-4) permitió cuatro carreras y siete hits en 4 1/3 entradas, elevando su efectividad de 1.86 a 2.39. Ponchó a ocho bateadores y realizó 95 lanzamientos. El lanzador derecho había durado al menos cinco entradas y permitido no más de dos carreras en cada una de sus primeras ocho aperturas de esta temporada.

A continuación

El lanzador zurdo de los Yankees, Carlos Rodón (0-0, 6.23 ERA), lanzará el sábado por la noche, en su segunda apertura de la temporada tras recuperarse de una cirugía de codo en octubre pasado. El domingo en Milwaukee otorgó cinco bases por bolas en 4 1/3 entradas, permitiendo tres carreras y dos hits.

Los Mets no habían anunciado a un abridor, aunque se espera que el lanzador zurdo David Peterson (1-4, 5.49) aparezca como relevista principal.