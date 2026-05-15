Detroit. El estelar abridor de los Tigers de Detroit, Tarik Skubal, comenzó a jugar a lanzar y recibir la pelota, además de hacer lanzamientos suaves, poco más de una semana después de una cirugía en el codo.

El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana se sometió a un procedimiento el 6 de mayo para extraer un cuerpo suelto en el codo del brazo izquierdo, con el que lanza, el cual fue descrito como mínimamente invasivo.

Cuando los Tigers colocaron al zurdo de 29 años en la lista de lesionados de 15 días en un movimiento con efecto a partir del 4 de mayo, el equipo proyectó que se perdería de dos a tres meses.

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“Tarik comenzó su programa de lanzamientos, lo cual es una noticia importante porque ha hecho avanzar su rehabilitación a la siguiente fase, lo cual es realmente emocionante. Pensábamos que este procedimiento llevaría a un proceso paso a paso y este siguiente paso es literalmente el programa de lanzamientos. Así que lo inició a principios de esta semana y seguirá jugando a lanzar y recibir la pelota a diario hasta que lo pasemos al bullpen”, dijo el viernes el mánager A.J. Hinch.

Tarik Skubal is already playing catch, barely a week out of elbow surgery. The operation to remove one loose body was arthroscopic, and he might beat initial estimates of 2 months out. 6 weeks remains possible. — Jon Heyman (@JonHeyman) May 15, 2026

Skubal sintió irritación en su última apertura, el 29 de abril contra Atlanta, pero se mantuvo en el juego y ponchó a los tres bateadores en su séptima y última entrada. Fue retirado el día de su siguiente apertura programada.

“Obviamente se siente muy bien. Anoche estuve intercambiando mensajes con él, y estaba súper emocionado por la sensación general. No se siente raro, no se siente incómodo. No está limitado.

“He visto video de eso. Estamos en contacto con él a diario sobre el programa. Y ese tipo de libertad, mental y física, creo que es una gran señal. Hemos estado en contacto con el médico y asegurándonos de que seguimos el protocolo porque este es un conjunto de circunstancias único, lanzar tan pronto”, comentó Hinch.

Skubal tiene marca de 3-2 con efectividad de 2.70 en siete aperturas, con 45 ponches y seis bases por bolas en 43 1/3 entradas. Tiene un salario de $32 millones tras ganar en arbitraje y es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial.

“Si hay algún tipo de dolor, fatiga, falta de ejecución, cosas así, podemos pasar a la parte de béisbol (de la rehabilitación) una vez que despejemos cualquier inflamación”, señaló Hinch.