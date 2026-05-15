Nueva York. Juan Soto regresó a la alineación titular y conectó un jonrón el jueves por unos Mets diezmados por las lesiones, quienes además se enteraron de que Francisco Lindor ha avanzado en su recuperación tras una distensión en la pantorrilla izquierda.

Las buenas noticias llegaron incluso antes de que Nueva York completara una barrida sobre los Tigers de Detroit, al vencerlos por 9-4.

Soto salió en la séptima entrada del encuentro del miércoles, una victoria por 3-2 en 10 innings sobre los Tigres. Cuatro episodios antes, se había golpeado el pie derecho con una pelota de foul.

Las radiografías fueron negativas y el dominicano bateó tercero como designado en el juego vespertino del jueves.

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“No estaba preocupado, ya me ha pasado antes”, comentó Soto el jueves. “Se estaba hinchando muchísimo, así que solo traté de tomar una decisión inteligente. Sé cómo manejarlo”.

El mánager Carlos Mendoza señaló que el boricua Lindor, quien se lesionó el 22 de abril mientras anotaba desde primera con un doble del venezolano Francisco Álvarez, se sometió el miércoles a una resonancia magnética que mostró “señales de recuperación”, aunque el campocorto estelar está lejos de volver.

Mendoza indicó que Lindor recibió autorización para hacer más trabajo en la sala de pesas antes de iniciar un programa de carrera.

“Es una señal positiva”, manifestó el piloto venezolano. “Solo tenemos que dejar que sane”.

Mendoza dijo que no había un calendario para que Lindor comience actividades de béisbol. Ha estado fuera en los últimos 18 juegos de los Mets —cuatro más de los que se perdió en las cuatro temporadas anteriores combinadas.

Álvarez, quien sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha al batear de foul un lanzamiento en la victoria del martes por 10-2 sobre los Tigres, fue operado la mañana del jueves. Mendoza dijo que los Mets esperan que Álvarez se pierda hasta ocho semanas.

Es el 12.º jugador de los Mets que actualmente está en la lista de lesionados, junto con Lindor, los derechos Reed Garrett (cirugía Tommy John), Justin Hagenman (costilla fracturada), Tylor Megill (esguince en el codo derecho), Dedniel Núñez (cirugía Tommy John) y Kodai Senga (inflamación en la columna lumbar).

Están marginados también el pitcher zurdo A.J. Minter (cirugía en el dorsal ancho izquierdo); los jugadores del cuadro Ronny Mauricio (pulgar izquierdo fracturado), Jorge Polanco (muñeca derecha golpeada) y Jared Young (desgarro de menisco izquierdo), así como el jardinero Luis Robert Jr. (hernia de disco en la columna lumbar).

Además, Soto se perdió 15 juegos el mes pasado debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

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