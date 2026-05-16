Detroit. Los Blue Jays de Toronto podrían quedarse sin el lanzador derecho José Berríos por el resto de la temporada, luego de que el veterano lanzador sea operado del codo el miércoles.

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, informó el sábado que el doctor Keith Meister reparará una fractura por estrés en el codo de Berríos y también evaluará posibles daños en los ligamentos durante el procedimiento. El equipo no conocerá el alcance total de la lesión ni el tiempo de recuperación de Berríos hasta que se complete la cirugía.

“Podría haber algún problema con los ligamentos”, dijo Schneider.

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Berríos, de 31 años, no ha lanzado en las Grandes Ligas esta temporada luego de que se le detectara una inflamación en el codo durante una resonancia magnética de rutina mientras intentaba unirse a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol en los entrenamientos de primavera. Un examen posterior reveló la fractura por estrés.

Berríos intentó recuperarse, realizando cuatro aperturas de rehabilitación en Triple-A Buffalo, pero las molestias persistentes tras su salida del 3 de mayo lo llevaron a otra consulta con Meister. Tuvo dificultades durante su rehabilitación, con una efectividad de 10.67 en 14 1/3 entradas.

La temporada pasada, Berríos tuvo marca de 9-5 con una efectividad de 4.17 en 31 apariciones con Toronto antes de ingresar a la lista de lesionados en septiembre por una inflamación en el codo. Se perdió la postemporada, ya que los Blue Jays cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.