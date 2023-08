El lanzador derecho de los Bue Jays de Toronto, el bayamonés José Orlando Berríos, registra hasta este momento de la temporada la mejor efectividad en el término del control de carreras permitidas en una temporada, esto en su octava temporada en las Grandes Ligas y asegura que hay varias razones para explicar su mejoría.

“Los pitcheos de strikes han sido más favorables para mí este año”, dijo de entrada.

Berríos acumula una efectividad de 3.38 junto a una marca de 9-7. Si la temporada finalizara hoy, esa sería la efectividad más baja en su carrera y una considerablemente mejor de la que registró en el 2022 con 5.23. Incluso llegó a tener un registro más bajo aún este año, este en 3.31 luego de su penúltima salida.

PUBLICIDAD

Estadísticamente hablado, hay datos que explican el por qué Berríos está registrando su mejor año en efectividad, uno que comenzó mal, de hecho, con un ERA de 11.17 luego de sus primeras dos salidas.

Una de las razones es que a Berríos le han dado menos en el queso este año. El promedio de contactos en el medio del bate es de 8.9 versus el 9.5 del 2022.

Watching your new team score SEVEN runs 🔥😃 #WeAreBlueJays pic.twitter.com/9Dx6WqLLDg — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 4, 2021

Otra es la velocidad con que han salidos los contactos a Berríos. En esa estadística, la velocidad promedio ha sido de 87.8 millas por hora versus el de 90.0 del 2022.

Y su promedio de ponches también ha aumentado en comparación con el 2022 desde 19.8 en la pasada temporada hasta 23.0 en la corriente.

Como resultado, Berríos ha permitido la segunda menor cantidad de cuadrangulares por cada nueve entradas en su carrera. El por ciento de jonrones por cada nueve entradas este año ha sido de 0.99. De por vida, esa estadística suya es de 1.18.

Berríos agrego que ha sido menos franco con sus lanzamientos

“La clave ha sido que he podido hacer lanzamientos de strikes de calidad, de beneficio para mí. El año pasado estaba tirando strikes, pero fáciles para el bateador y por eso fui castigado con batazos de poder y de carreras. Este año, la localización ha sido parte de la efectividad, además de que he podido usar mis lanzamientos secundarios en cualquier momento del conteo. Eso me ha dado ventaja”, abundó el lanzador derecho.

José Berríos posee marca hasta el presente de 9-7. ( Marcio Jose Sanchez )

Berríos tiene cuatro lanzamientos en su repertorio. El principal es el sinker. También lanza la recta, el cambio y el llamado slurve, que es una variante de la curva que agregó a su repertorio antes de la temporada cuando invirtió casi $800,000 para contratar a un especialista de mecánica para hacer ciertos ajustes que hoy en día rinden frutos. Ese es otra de las explicaciones de la mejoría que ha presentado Berríos, quien en su octava temporada acumula récord de por vida de 81-61, con efectividad de 4.71 en 202 juegos comenzados. Ha propinado 1,135 ponches.

PUBLICIDAD

Berríos, conocido como La Makina y quien es un aplicado a la disciplina del entrenamiento físico, dijo que ha valido la pena someterse a una preparación distinta.

“No puedo ser egoísta. Estoy orgulloso. Viendo los resultados que he tenido hasta ahora veo que ha valido la pena el sacrificio y el proceso que pasamos en la temporada libre. Nos dedicamos al entrenamiento, a la recuperación y a la técnica. He visto un gran resultado hasta ahora. Estoy muy contento”, dijo.

Y no mencionó su bendita salud como razón, pero la abordó al preguntársele, así como un consejo a los jóvenes peloteros que van desarrollándose y encuentran obstáculos en el camino.

“A los niños que sepan que no todo va a ser un camino recto. Verán tropezones, que no queremos que sucedan. Pero esos tropezones no pueden llevarlos a querer quitarse. Siempre hay oportunidad para seguir mejorando. Gracias a Dios he podido reconocer qué hago mal o bien y Dios me ha dado la sabiduría de poder hacer los ajustes”, dijo.

“La salud me la da Dios. He tenido la oportunidad de descansar, recuperar y alimentarme bien. También tengo la pasión al juego, al entrenamiento, y siempre estoy abierto a crecer”, agregó.