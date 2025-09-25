El lanzador puertorriqueño José Berríos fue colocado el jueves en la lista de lesionados de 15 días de los Blue Jays de Toronto debido a una inflamación en el codo derecho, informó el mánager John Schneider.

Según Schneider, esto es algo con lo que el boricua ha estado “lidiando desde hace un tiempo”. Como consecuencia, el derecho Paxton Schultz fue subido desde Triple-A.

Berríos subió al montículo el miércoles en el revés de los Blue Jays ante los Red Sox de Boston en el Rogers Centre.

En su primera salida como relevista de Toronto esta temporada, el derecho, de 31 años, permitió tres carreras en dos entradas. A su vez, ponchó a tres bateadores, pero concedió dos bases por bolas y toleró dos hits.

Esta campaña tiene una efectividad de 4.17, su más alta desde que era un novato con los Twins de Minnesota en 2016.

Toronto buscará esta noche recuperar el liderato de la División Este de la Liga Americana, cuando enfrente nuevamente a los Red Sox.

La novena canadiense está empatada con los Yankees de Nueva York en la primera posición con marca de 90-68, restando cuatro partidos de la regular.