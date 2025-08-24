Miami. Bo Bichette conectó un sencillo que impulsó al corredor automático George Springer en la 12ª entrada, y los Blue Jays de Toronto superaron el sábado 7-6 a los Marlins de Miami.

Springer bateó de 6-3 con un jonrón y dos carreras impulsadas, y el mexicano Alejandro Kirk logró un doble remolcador por los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, quienes mantuvieron su ventaja de cinco juegos sobre Boston, que venció 12-1 a los Yankees.

El abridor boricua de Toronto, José Berríos, toleró cuatro hits y dos carreras en una faena que incluyó ocho ponches en seis innings y un tercio.

Tommy Nance (1-0) lanzó un episodio y dos tercios, y Brandon Little resolvió una 12ª entrada perfecta para su primer salvamento.

Calvin Faucher (3-4), quien permitió el sencillo de Bichette, cargó con la derrota.

Los Blue Jays tomaron una ventaja de 4-0 para respaldar a Berríos, quien solo permitió un sencillo dentro del cuadro a Dane Myers hasta que había un out en la séptima. Luego permitió tres sencillos consecutivos, culminando con un hit impulsor de Troy Johnston para la primera carrera de los Marlins.

El venezolano Javier Sanoja recibió a Louis Verland con un doble impulsor, pero Bichette sacó a Johnston en el plato. El dominicano Otto López conectó un sencillo que impulsó a Sanoja antes de que Verland ponchara a Xavier Edwards para terminar la entrada.

Los Marlins empataron en la novena contra el cerrador Jeff Hoffman, quien otorgó un boleto al inicio a Eric Wagaman. El corredor emergente Derek Hill robó segunda y anotó con un sencillo de Sanoja.

Los equipos intercambiaron carreras en la 10ª y 11ª entradas.

Por los Blue Jays, el mexicano Kirk de 4-1 con una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una empujada.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 5-0, Heriberto Hernández de 1-0, López de 3-1 con una anotada una empujada. Los venezolanos Sanoja de 5-3 con una anotada y tes impulsadas, Máximo Acosta de 2-0.