Baltimore. Christian Walker conectó jonrón por tercer juego consecutivo y los Astros de Houston totalizaron cuatro vuelacercas para superar el sábado 9-8 a los Orioles de Baltimore.

Los boricuas Carlos Correa y Víctor Caratini, al igual que el dominicano Jesús Sánchez, conectaron jonrones en una primera entrada de cinco carreras contra el abridor Dean Kremer. Walker añadió un jonrón de dos vueltas en la séptima entrada, su decimonoveno de la campaña, ante Dietrich Enns (1-2).

Los Astros conectaron 11 hits y se acercaron a una victoria de su primera barrida de cuatro juegos desde el periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2024. Houston ha anotado 26 carreras en la serie después de entrar en una racha de cuatro derrotas en la que fue superado 30-2.

PUBLICIDAD

AJ Blubaugh (2-1) permitió dos carreras en cuatro entradas de relevo por Houston, que comenzó la noche dos juegos por delante de Seattle en la cima de la División Oeste de la Liga Americana. Bryan King permitió una carrera en la octava, y el dominicano Bryan Abreu trabajó una novena perfecta para su tercer salvamento.

Colton Cowser conectó un jonrón y remolcó tres carreras por Baltimore, que se recuperó para empatar después de estar abajo 5-0 y 7-5, pero nunca tomó la delantera. Jeremiah Jackson añadió su primer cuadrangular en las mayores en la cuarta entrada.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-0 con una anotada, Jesús Sánchez de 5-2 con dos anotadas y una producida. Los puertorriqueños Correa de 5-2 con una anotada y dos producidas, Caratini de 4-2 con una anotada y tres impulsadas. El venezolano José Altuve de 5-3 con dos anotadas. El mexicano Ramón Urías de 3-0. El hondureño Mauricio Dubón de 4-0.

Por los Orioles, el puertorriqueño Vimael Machín de 3-0.