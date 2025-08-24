Nueva York. Los Red Sox de Boston intentarán alargar este domingo su racha de tres victorias consecutivas cuando se enfrenten a los Yankees de Nueva York, en otro capítulo de la histórica rivalidad del Este de la Liga Americana.

Boston llega con marca de 71-59 en la temporada y 30-34 como visitante. Su ofensiva ha sido un arma clave: los bateadores acumulan un porcentaje de slugging colectivo de .426, el cuarto mejor de la Liga Americana. Los Yankees, por su parte, presentan récord de 69-60 en la campaña y 37-28 en el Yankee Stadium. Su cuerpo de lanzadores mantiene una efectividad de 4.04, la novena mejor de la liga.

Este será el décimo duelo de la temporada entre ambos equipos, con un dominio casi absoluto de los Red Sox, que lideran la serie particular 8-1.

The @RedSox tie their longest single-season winning streak against the Yankees since the Wild Card Era began in 1994 (8 in a row in 2009)! pic.twitter.com/DMiZLz4RP2 — MLB (@MLB) August 23, 2025

Entre los destacados de los Yankees figura Trent Grisham, con nueve dobles, un triple y 23 cuadrangulares en la temporada. A su lado, Giancarlo Stanton vive un gran momento ofensivo con 12 hits en sus últimos 28 turnos, incluyendo seis jonrones en los últimos 10 partidos.

Boston, por su parte, cuenta con la chispa de Jarren Duran, quien suma 34 dobles, 12 triples y 12 cuadrangulares. También sobresale Trevor Story, con 14 imparables en sus pasados 42 turnos, incluidos tres dobles y dos jonrones.

En sus últimos 10 juegos, ambos equipos registran idéntico balance de 6-4. Los Yankees han bateado para .259 con efectividad de 3.96, superando a sus rivales por 11 carreras. Los Red Sox, en cambio, muestran mayor dominio desde el montículo con efectividad de 2.87 y han superado a sus oponentes por 22 anotaciones.

Trevor Story se impulsa hacia el plato remolcado por un hit de Ceddanne Rafaela. (AP Photo/Pamela Smith) ( Pamela Smith )

Crochet domina y los Red Sox apabullan a los Yankees

Nueva York. El zurdo Garrett Crochet ponchó a 11 bateadores en siete entradas, Trevor Story conectó cuadrangular y remolcó tres carreras, y los Red Sox de Boston aplastaron el sábado 12-1 a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

El novato sensación Roman Anthony y Alex Bregman también impulsaron carreras para Boston, que sumó su octava victoria consecutiva sobre los Yankees, tras haber perdido el primer choque de la temporada entre ambos el 6 de junio. Con el triunfo, los Red Sox, segundos en el Este de la Liga Nacional detrás de Toronto, se colocaron 1.5 juegos por encima de Nueva York en la división. Ambos equipos siguen en la pelea por un boleto de comodín a la postemporada.

Crochet (14-5) se convirtió en el nuevo líder de Grandes Ligas tanto en entradas lanzadas (166 1/3) como en ponches (207). Permitió cinco imparables, incluido el 16º jonrón de Giancarlo Stanton. El zurdo se transformó además en el primer lanzador de Boston en superar los 200 ponches en una temporada desde Eduardo Rodríguez en 2019, y también rebasó los 500 ponches en su carrera.

Los jugadores de los Yankees se reúnen durante un cambio de lanzadores en la novena entrada. (AP Photo/Pamela Smith) ( Pamela Smith )

Story abrió el marcador con un doble de dos carreras en la tercera entrada frente al novato Will Warren (7-6), y luego conectó su 20º jonrón en el primer lanzamiento del quinto inning.

Por Nueva York, Aaron Judge se fue de 4-1 con un doble, pero se ponchó en dos ocasiones y batea apenas .218 desde que regresó de la lista de lesionados el 5 de agosto. Los Yankees han perdido tres juegos seguidos después de encadenar cinco victorias.

Boston coronó la paliza con un rally de siete carreras en la novena entrada, en el que el campocorto Anthony Volpe cometió su 17º error de la campaña, la mayor cifra de las Grandes Ligas, y el receptor Carlos Narváez añadió un jonrón