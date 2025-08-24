El boxeo puertorriqueño volvió a estar en vitrina en Orlando, Florida, gracias a aparición ayer del olímpico y primer contendiente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Yankiel “El Doctorcito” Rivera.

El invicto boricua (7-0-1, 3 KO’s) debutó con la promotora MVP enfrentándose al venezolano Angelino “Huracán” Córdova (19-0-2, 12 KO’s), segundo clasificado en el peso mosca, en lo que fue el combate estelar de la primera edición del “MVP Fight Night”, transmitido en vivo por DAZN desde el Caribe Royale Resort.

THE FIGHT IS RULED A DRAW!! 🤯



After 12 hard-fought rounds, Yankiel Rivera vs Angelino Cordova ends in a draw!#MVPFightNight1 pic.twitter.com/1JIpnAy8RI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 24, 2025

Desde el campanazo inicial, la pelea se convirtió en una guerra técnica y física. Rivera mostró confianza y precisión, logrando un momento clave en el cuarto asalto al enviar a la lona a Córdova con una combinación certera que levantó al público de sus asientos. Ese knockdown parecía encaminarlo hacia una victoria clara, pero el venezolano respondió con garra, adaptándose con un estilo incómodo que complicó al boricua en los asaltos intermedios.

PUBLICIDAD

KNOCKDOWN ALERT!! 📣



Yankiel Rivera DROPS Cordova in the 4th round! #MVPFightNight1 | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/gdVRQetwEy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 24, 2025

En el sexto episodio, un golpe ilegal de Córdova en la nuca de Rivera resultó en una deducción de punto que a la postre tendría gran peso en el veredicto. Aun así, ambos guerreros mantuvieron el ritmo frenético hasta el final, intercambiando combinaciones sin dar tregua. Tras doce asaltos intensos, el resultado quedó en manos de los jueces: una tarjeta 115-111 a favor de Córdova y dos empates 113-113 decretaron “empate mayoritario”.

El venezolano Angelino "El Huracán" Córdova fue penalizado en un momento dado por conectar golpes a la nuca de Yankiel Rivera. (Most Valuable Promotions / Joseph Correa) ( Suministrada )

Aunque el récord de Rivera ahora muestra un empate, su desempeño dejó claro que el joven boricua pertenece a la élite mundial del peso mosca. El mismo Rivera lo reconoció tras el combate, destacando que el estilo “incómodo y raro” de Córdova le presentó un reto inusual, pero también lo ayudó a crecer como boxeador.

El evento estuvo rodeado de un ambiente de gran espectáculo, con figuras como Jake Paul, Amanda Serrano, Holly Holm, Mike Perry, Xander Zayas y Nonito Donaire entre los presentes.