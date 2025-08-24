Filadelfia. El as de los Phillies de Filadelfia, Zack Wheeler, ha terminado su temporada.

Wheeler fue diagnosticado con síndrome de salida torácica venosa y requerirá una cirugía adicional que lo marginaría del béisbol de seis a ocho meses, anunció el sábado el equipo.

El pitcher se sometió a una evaluación de seguimiento después de una cirugía realizada el lunes para remover un coágulo de sangre de su brazo derecho. Tras recibir una segunda opinión, se le recomendó a Wheeler que se sometiera a una cirugía de descompresión de salida torácica en las próximas semanas. Tal cirugía amenazaría la capacidad de Wheeler para comenzar la temporada 2026 a tiempo.

“Es decepcionante, pero todos saben que está fuera de nuestro control”, dijo el mánager de los Filis, Rob Thomson. “Estamos contentos de que vaya a estar saludable, porque es algo muy serio por lo que pasó”.

El síndrome de salida torácica es una condición en la que los huesos o músculos presionan los vasos sanguíneos en la parte superior del pecho, cerca del hombro, causando dolor o entumecimiento. Los movimientos repetitivos del brazo son una causa común, lo que hace que los jugadores de béisbol y los nadadores sean más susceptibles, según la Clínica Cleveland.

La cirugía de descompresión implica la eliminación de hueso o tejido que está causando la constricción.

Wheeler había estado experimentando algo de dolor en el hombro durante varias aperturas , pero después de decir que se sentía “normal” tras su último inicio en Washington el 15 de agosto, más tarde comenzó a sentir “pesadez” en su hombro. El cuerpo médico de los Phillies decidió evaluarlo porque era un síntoma diferente para él.

Así, Wheeler fue examinado por los médicos del equipo de los Nationals, quienes descubrieron el coágulo. Los Phillies creen que el coágulo fue de aparición aguda, no relacionado con el dolor de hombro anterior.

“No estaba mostrando ninguno de los síntomas que finalmente nos llevaron a involucrar a los médicos de los Nacionales de Washington. Fueron geniales. Aceleraron todo”, dijo Paul Buchheit, el entrenador atlético en jefe de Filadelfia. “Pero creemos que eran independientes. Típicamente, estas cosas tienen un conjunto de síntomas o patrones de síntomas y él no estaba mostrando ninguno de esos hasta que lo evaluamos”.

Buchheit dijo que Wheeler puede comenzar su programa de lanzamiento de rehabilitación aproximadamente ocho semanas después de la cirugía de descompresión. Se desconoce cómo será ese proceso y ello no es una prioridad para la oficina principal de los Filis todavía.

“Me alegra que esté bien y el pronóstico es que estará de regreso relativamente pronto en la temporada 2026, pero falta mucho tiempo para llegar a eso”, dijo Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol.

Wheeler, de 35 años, tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas a lo largo de 149 entradas y dos tercios esta temporada. Sus 195 ponches lideran la Liga Nacional y fue ampliamente considerado como un candidato en la carrera por el Cy Young este año. Wheeler ha sido dos veces segundo en la votación de ese premio, en 2021 y 2024.