Los Bravos de Cidra anunciaron el nombramiento de José David Flores como gerente general del equipo con miras a la temporada 2021 del Béisbol Superior Doble A, programada para comenzar el 13 de junio.

Será su primera presentación como gerente, luego de laborar como coach en las Grandes Ligas con los Phillies de Philadelphia y Orioles de Baltimore.

”Siempre he estado pendiente al equipo del cual siempre me he sentido orgulloso, los Bravos de Cidra. Este año tomé la decisión de quedarme en Puerto Rico con mi familia. Con mucha alegría y orgullo asumo la posición de gerente general”, expresó Flores.

PUBLICIDAD

Flores dirigió en la Doble A durante seis temporadas. Conquistó los campeonatos en los años 2005, 2006 y 2009, todos con la franquicia Bravos de Cidra. En el 2005 ganó el premio de Dirigente del Año. También, dirigió el Equipo Nacional durante los años 2011 y 2012.

El nuevo gerente general resaltó que el cuerpo técnico cidreño cuenta por primera vez con tres integrantes con experiencia en Grandes Ligas. Además de Flores, está el dirigente Luis López y el coach Tony Rodríguez.

”Sin temor a equivocarme, contamos con uno de los mejores, o tal vez el mejor staff de Puerto Rico a nivel federativo”, puntualizó.