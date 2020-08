Como por si acaso no se acordaban, José Juan Barea le demostró a los Mavericks de Dallas el lunes que cuando decidió regresar a jugar luego de una lesión que le ha puesto final a las carreras de otros jugadores, lo hizo porque estaba seguro de que aún podía aportar, y más que solamente experiencia.

El lunes, en un partido en el que inició como armador regular y en el que los Mavericks no contaron con Luka Doncic ni Kristaps Porzingis, Barea consiguió 18 puntos y ocho asistencias en 26 minutos de acción para darle a Dallas un triunfo de 122-114 sobre los Jazz de Utah.

PUBLICIDAD

“Barea tiene una peculiaridad diferente a los demás jugadores con que yo he trabajado. Y es que no sé si es que por ser pequeño, y la gente diciéndole que no iba a llegar, creó como una coraza con la que en situaciones hostiles saca lo mejor de él. Siempre”, dijo el exjugador y analista, Giddel Padilla.

Las cosas negativas que le pasan no le afectan. Es algo que he podido ver en él en su carrera. En este año que viene de una lesión, ha demostrado que no es que todavía puede producir, sino que lo puede hacer en grande. Creo que Dallas siempre apostó a él pero jamás pensó que lo haría de la manera en que lo ha hecho. Eso permite que no pierda confianza pese a que todos los elementos de juicio están en su contra”, agregó Padilla.

Barea tiene una peculiaridad diferente a los demás jugadores con que yo he trabajado. Y es que no sé si es que por ser pequeño, y la gente diciéndole que no iba a llegar, creó como una coraza con la que en situaciones hostiles saca lo mejor de él. Siempre -Giddel Padilla / Exjugador y analista de baloncesto

Barea viene de una operación de talón de Aquiles efectuada en enero de 2019, una lesión que ha sido devastadora para muchos jugadores. Además, Barea tiene 36 años.

Según Padilla, Barea ha probado su fortaleza mental, algo que tendrá mucho valor en las postrimerías de los partidos en la postemporada, para la cual los Mavericks ya están clasificados.

Analizamos la lucha que hay en el Oeste por el último boleto de clasificación a los playoffs. Analizamos la lucha que hay en el Oeste por el último boleto de clasificación a los playoffs. Aquí las incidencias del paso del fenómeno atmosférico en la zona. Posted by Primera Hora on Monday, August 10, 2020

“En las postrimerías de los juegos de playoffs van a necesitar un guerrero, y yo creo que José Juan Barea le va a robar minutos de juego al coach y el coach tendrá una experiencia nueva de haberse encontrado un jugador como José Juan”, dijo Padilla.

“Es el único jugador que tiene experiencia campeonil en ese equipo. Luka Doncic es la superestrella que tiene que hacer muchas cosas en las postrimerías, pero el equipo lo necesita con mucha energía al final del juego y creo que Barea va a encontrar un nicho para descansarlo y cambiar el juego de ritmo. Doncic no es rápido, pero tiene cambios de velocidad. Barea le da velocidad al juego”, sostuvo Padilla.

PUBLICIDAD

Por su parte, el excanastero y comentarista Javier Rolón, entiende que la madurez y experiencia de Barea es clave para el quinteto especialmente en la postemporada, a pesar de los baches que tuvieron durante el reinicio en la burbuja.

Dallas lo va a necesitar porque, al ser un equipo tan inconsistente, como mostraron en los primeros tres juegos de la burbuja, lo necesitan para esos momentos donde el equipo se estanque -Javier Rolón / Exjugador y analista de baloncesto

“Dallas lo va a necesitar porque, al ser un equipo tan inconsistente, como mostraron en los primeros tres juegos de la burbuja, lo necesitan para esos momentos donde el equipo se estanque”, manifestó Rolón, recalcando, al igual que Padilla, que es el jugador con más experiencia en el roster de los Mavericks.

“Por la lesión que tuvo y por la manera en que se ha visto, está completamente recuperado. Está jugando sin miedo y es el mismo Barea que era antes de la lesión, y como decimos nosotros: ese cuerpo lo que está es pidiendo cancha', dijo Rolón.

“Es un jugador que les va a hacer falta en los playoffs porque ha demostrado que está recuperado y que cuando le dan los minutos que le dan, él produce. Y cada momento que tenga lo va a aprovechar”, finalizó Rolón.