El Equipo Nacional de Béisbol de Puerto Rico que jugarán en el Clásico Mundial de Béisbol ha sufrido una nueva baja. Se trata del infielder boricua José Miranda, quien era candidato para cubrir la primera y tercera base de la novena en el torneo que arranca la semana que viene y en el que los boricuas debutarán el día 11 con un partido ante Nicaragua en Miami.

Miranda, quien perfilaba seguro como primera base para la novena pero se comenzó a ver también como opción para la tercera tras la baja del equipo de Carlos Correa anunciada la semana pasada, le anunció a la Federación de Béisbol que no podrá jugar en el Clásico Mundial de Béisbol debido a que durante los campos de entrenamiento de los Twins de Minnesota ha sentido unas molestias en su hombro derecho que requerirán tratamiento.

PUBLICIDAD

Así lo ha dado a conocer hoy la Federación de Béisbol por medio de un comunicado de prensa.

“El jugador José Miranda me comunicó que durante su preparación en los campos de entrenamiento sufrió una molestia en su hombro derecho, lo que le imposibilita jugar en el World Baseball Classic. Intentamos con múltiples opciones, incluyendo que fuese únicamente bateador designado, pero la organización Minnesota Twins entendió que lo más prudente para su recuperación y rehabilitación era continuar en los campos de entrenamiento. Se están evaluando varias alternativas para sustituir a José Miranda y próximamente haremos el anuncio correspondiente”, dijo el gerente general del equipo, Joey Solá.

Mientras, Miranda envió también unas declaraciones sobre su baja por medio del comunicado federativo.

“Son cosas que pasan, que no se pueden controlar. La decisión fue de la organización Minnesota Twins, luego de reunirme con ellos. Me recomendaron quedarme en los campos de entrenamiento para el proceso de rehabilitación y así estar listo para el Opening Day. Me entristece porque pienso en la familia y los fanáticos que querían verme. Ese es un sueño mío”, destacó.