Juan Soto abandona partido de los Mets en la primera entrada por tirón en la pantorrilla
El guardabosques dominicano está en la segunda temporada de un contrato de $765 millones por 15 años con Nueva York.
PUBLICIDAD
San Francisco. El toletero Juan Soto abandonó el viernes el juego de los Mets de Nueva York ante los Giants de San Francisco en la primera entrada, debido a un problema de rigidez muscular en la pantorrilla derecha.
El dominicano conectó un sencillo ante Tyler Mahle en la parte alta de la primera entrada y pareció disminuir la velocidad al ir de primera a tercera en el sencillo productor de Bo Bichette. Soto fue puesto fuera en el plato cuando Brett Baty bateó un rodado para una doble matanza del 1 al 2 al 3.
Juan Soto left the game after running the bases in the first inning pic.twitter.com/R2JJ3uE7Lh— SNY Mets (@SNY_Mets) April 4, 2026
Tyrone Taylor reemplazó a Soto en el jardín izquierdo para la parte baja del primer episodio.
Soto, de 27 años, está en la segunda temporada de un contrato récord de $765 millones por 15 años con los Mets. La temporada pasada conectó 43 jonrones e impulsó 105 carreras.
Comenzó su carrera en las Grandes Ligas con los Nationals de Washington en 2018. También ha jugado para los Padres de San Diego y los Yankees de Nueva York.
Ha conectado de hit en los ocho juegos de los Mets esta temporada. Llegó al viernes con un promedio de bateo de por vida de .282 y 245 jonrones.