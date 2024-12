Nueva York. Juan Soto parece tener definido un calendario para decidir cuál será su próximo equipo, ya sea antes o durante las reuniones de invierno del béisbol en Dallas, que comienzan el domingo y se extienden hasta el 12 de diciembre.

Soto se reunió con los Yankees de Nueva York, los Mets de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Red Sox de Boston y los Blue Jays de Toronto, según una persona familiarizada con las negociaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los detalles no fueron anunciados.

El agente de Soto, Scott Boras, pidió a los equipos que presentaran ofertas iniciales antes del feriado del Día de Acción de Gracias y señaló que Soto ha comenzado a sacar clubes de la consideración.

“Tiene mucha información que procesar”, dijo Boras el martes después de la conferencia de prensa de los Dodgers para presentar a Blake Snell, otro de sus clientes. “Juan es un pensador muy metódico”.

Soto es la figura más destacada en el mercado de agentes libres de este año. Cuatro veces All-Star, el jardinero dominicano terminó tercero en la votación para el MVP de la Liga Americana después de batear .288 con 41 jonrones, 109 carreras impulsadas y 129 bases por bolas. Batea para .285 con 201 cuadrangulares, 592 empujadas y 769 bases por bolas en siete temporadas en las Mayores.

Soto rechazó una oferta de $440 millones por 15 años de Washington en 2022, lo que llevó a los Nationals a cambiarlo a San Diego, que luego lo traspasó a los Yankees el pasado diciembre. Luego, se unió a Aaron Judge para llevar a Nueva York a la Serie Mundial, donde los Yankees perdieron ante los Dodgers.

En su propuesta a los equipos, Boras destacó que Soto se unió a Mickey Mantle como los únicos jugadores con siete carreras impulsadas en una Serie Mundial a la edad de 21 años o menos cuando estaba con Washington, y a los 20 se convirtió en el jugador más joven con cinco jonrones en postemporada. El OPS de Soto en postemporada hasta los 25 años superó a Mantle (.900) y Derek Jeter (.852).

¿Cuánto dinero conseguirá Soto?

Soto probablemente buscará un contrato récord, superando el acuerdo de $700 millones por 10 años de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles el pasado diciembre. Eso no significa necesariamente que Soto obtenga más de $700 millones, sin embargo. Debido a que el acuerdo de Ohtani incluía $680 millones en dinero diferido pagadero hasta 2043, puede ser valorado por diferentes métodos.

Por ejemplo, el contrato de Ohtani se valora en $46.1 millones por temporada (461 millones en total) bajo el sistema de impuesto de lujo de MLB, que utilizó una tasa de descuento del 4.43%. La asociación de jugadores utiliza una tasa del 5%, que pone el contrato de Ohtani en 43,8 millones de dólares por año. Para los cálculos regulares de nómina de MLB, una tasa de descuento del 10% valora el acuerdo de Ohtani en solo 28,2 millones.

Lo que significa que si Soto obtiene incluso 462 millones sin pagos diferidos, hay un argumento de que su acuerdo es el más rico en la historia de MLB.

Por valor anual promedio, los lanzadores Max Scherzer y Justin Verlander están empatados en segundo lugar en la historia del béisbol, con $43.33 millones, como parte de los contratos que firmaron con los Mets de Nueva York, acuerdos que expiraron al final de la temporada de 2024.

En términos de valor total, Ohtani superó el contrato de $426.5 millones por 12 años del jardinero Mike Trout con los Ángeles de Los Ángeles hasta 2030.

El contrato más largo de MLB es el acuerdo de 14 años del jardinero Fernando Tatis Jr. con los Padres de San Diego hasta 2034.

¿Cómo podría influir el impuesto de lujo de MLB en las ofertas de los equipos por Soto?

Los Mets, Yankees, Dodgers y Phillies de Filadelfia probablemente entren en 2025 habiendo pagado el impuesto de lujo durante tres años consecutivos, poniéndolos en la tasa más alta: un recargo del 50% en la nómina entre $241 millones y $261 millones, 62% de $261 millones a $281 millones, 95% de $281 millones a 301 millones y 110% por cada dólar por encima de $301 millones.

Toronto pudo haber caído por debajo del umbral inicial de impuestos este año, pendiente de las cifras finales el próximo mes. Si los Azulejos cayeron por debajo, sus tasas el próximo año se restablecerían a 20%, 32%, 62.5% y 80% para los cuatro umbrales.

Boras y las reuniones de invierno

Si Soto alcanza o anuncia un acuerdo en las reuniones de invierno en el Hilton Anatole de Dallas, sería un lugar familiar para un gran acuerdo de Boras.

El contrato récord de Alex Rodríguez de $252 millones por 10 años con los Rangers de Texas fue anunciado en diciembre de 2000 en lo que entonces se llamaba el Hotel Wyndham Anatole. El acuerdo de A-Rod más que duplicó el máximo anterior de MLB, un contrato de $121 millones por ocho años entre el lanzador Mike Hampton y Colorado que se anunció solo dos días antes.

“En dos días, hemos duplicado un nuevo salario más alto”, dijo Sandy Alderson, entonces vicepresidente ejecutivo en la oficina del comisionado. “No me gusta la exponencialidad de eso”.

Rodríguez tenía 25 años en el momento del acuerdo con Texas, un agente libre antes de entrar en su probable apogeo, como Soto.

Además de Soto, ¿qué bateadores agentes libres están disponibles?

El tercera base Alex Bregman, los primeras bases Pete Alonso y Christian Walker, y los jardineros Anthony Santander y Teoscar Hernández están entre los bates significativos disponibles para perseguir y probablemente interesarían a algunos de los equipos que no logren firmar a Soto.

Bregman y Alonso, como Soto, están representados por Boras.