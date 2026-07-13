Puerto Rico tuvo que esperar hasta la ronda 13 del Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas 2026 para escuchar el nombre del primer jugador nacido en la isla seleccionado este año.

En total, cinco peloteros boricuas con su certificado de nacimiento puertorriqueño fueron escogidos durante el segundo y último día del draft el domingo, encabezados por el jardinero ponceño Juriel Collazo, quien fue reclamado por los Rockies de Colorado con el turno global 374.

Collazo, de 17 años, estudió en la Christian Military Academy.

En esa misma ronda, aunque en el turno global 392, los Cubs de Chicago seleccionaron al receptor Emanuel Hernández, también de Ponce y de 17 años. El prospecto se desarrolló en la Carlos Beltrán Baseball Academy.

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Para el pasado sorteo en el 2025, la isla escuchó en la cuarta ronda el primer nombre de un nacido en Puerto Rico con la selección del cayeyano Gustavo Meléndez por los Pirates de Pittsburgh.

Tres rondas más tarde, en la 16, los Guardians de Cleveland escogieron al lanzador derecho Sebastián Rolón con el turno 483. Rolón nació en Puerto Rico, pero fue seleccionado desde la Central Pointe Christian Academy, en Florida. Tiene 18 años.

La representación boricua continuó en la ronda 18, cuando los Marlins de Miami eligieron al jardinero loiceño Jatniel McCloud, de 19 años, con el turno global 535. McCloud proviene de Amarillo College, en Texas.

El último nacido en la isla en ser seleccionado fue el lanzador derecho Luis Calderón, de Vega Baja, quien fue reclamado por los Red Sox de Boston en la penúltima ronda del draft, la 19, con el turno global 574.

Calderón viene de la Shaddai Christian Academy.

Sangre boricua

Aunque ningún nacido en Puerto Rico fue seleccionado durante el primer día del sorteo, al momento se conoce de varios jugadores de ascendencia puertorriqueña como Justin Lebrón sí fueron escogidos en las primeras rondas el sábado.

El campocorto fue reclamado desde de la Universidad de Alabama por los Reds de Cincinnati con la selección número 18 de la primera ronda.

Justin Lebrón ( @AlabamaBSB )

Asimismo, el también campocorto Aiden Ruiz e hijo de padres puertorriqueños, fue seleccionado por los Pirates en la segunda ronda con el turno 44.

Otro jugador de raíces puertorriqueñas escogido en el draft fue el jardinero Lorenzo Carrier, de la Universidad de Pittsburgh, quien fue reclamado por los Rockies en la ronda 14, turno 404.