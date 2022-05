Arlington, Texas. Es uno de los jugadores más jocosos de las Mayores. Sus constantes publicaciones en las redes sociales lo hacen popular entre la fanaticada, aún cuando no está en su mejor momento.

Eso ha sido clave para mantener en alto el espíritu de Enrique ‘Kike’ Hernández en el inicio de la temporada de las Grandes Ligas del 2022, la que al momento parece una pesadilla para el boricua, quien no ha producido ofensivamente lo que su equipo espera. Y menos para ser un primer bate de los Red Sox de Boston, lo que el propio jugador reconoció al conversar con Primera Hora durante la reciente serie que su equipo disputó en Arlington ante los locales Rangers de Texas.

“¿No has visto los números?”, preguntó Hernández al reaccionar sobre su pobre desempeño en el primer mes y medio de la campaña. “Me está yendo horrible”, añadió el versátil jugador, quien dijo que estuvo enfermo hace una semana, pero que ya se siente recuperado, por lo que espera mejorar pronto su rendimiento.

Su pobre arranque ha ido a la par con la de sus compañeros de equipo, ya que la producción general de los Medias Rojas ha sido la razón por la cual la novena ocupa la penúltima posición en la competitiva división Este de la Liga Americana, con negativa marca de 14-21 hasta la acción del lunes, en la que salieron del sótano con ventaja de medio juego sobre los Orioles de Baltimore.

“No hemos lucido muy bien que digamos. No creo que estemos luciendo muy bien. Pero sí sabemos que tenemos buen equipo y definitivamente estamos jugando por debajo de nuestro nivel”, analizó el pelotero que apenas bateaba el domingo para promedio de .169 en sus primeros 31 juegos en la campaña y que el lunes bateó de 4-2 en el triunfo de los Red Sox sobre los Astros de Houston por final 6-3 para elevar su promedio a .180.

“Debemos buscar la manera de llegar al nivel de béisbol que nosotros sabemos jugar y que pase lo más rápido posible”, añadió.

Hernández, que ganó junto a los Dodgers de Los Ángeles la Serie Mundial de 2020, no se confía de ningún equipo para que Boston pueda reaccionar, ya que está consciente de que en las Grandes Ligas ningún oponente es fácil.

“Nosotros tenemos tremendo equipo, pero estamos en último lugar, y el récord no indica lo que podemos ser. Tenemos un equipo bueno, sólido y joven, añadieron unas cuantas piezas en el ‘off season’, pero tenemos que encargarnos de lo nuestro, sin importar con quienes estamos jugando”, analizó el flexible jugador durante la conversación del domingo.

Apodado Kiké en los Estados Unidos, ya que Kike sin acento es una palabra usada despectivamente para identificara los judíos, identificó las áreas que Boston tal vez debería mejorar para ascender en la tabla de posiciones.

“(Debemos) jugar mejor. Todo el mundo sabe que estamos en la mejor división de todo el béisbol, lo sabíamos antes de empezar el año, lo sabíamos el año pasado”, dijo Hernández, quien está activo en su novena temporadas en las Mayores.

Hay que seguir hacia adelante con la frente en alto. Es una temporada bien larga, y yo nunca he sido de empezar muy bien que digamos. Mientras vaya la temporada voy mejorando, y trabajando fuerte para encontrarnos de nuevo - Kike Hernández / Jardinero de los Red Sox

“(Y) desgraciadamente estamos en la mejor división de las Grandes Ligas y eso es parte de esto”, dijo irónicamente. “Al fin y al cabo, no importa quién esté en la división de nosotros, podemos estar en la división Oeste de la AA, y si seguimos jugando de la manera en que estamos jugando, no vamos a ganar ni en la COLICEBA”, especuló el jardinero y jugador del cuadro de 30 años, quien no tienen preferencia de una posición defensiva, pero si “estar en el ‘lineup’”.

A pesar del pobre arranque de los Red Sox, Hernández no siente presión en este momento.

“Hay que seguir hacia adelante con la frente en alto. Es una temporada bien larga, y yo nunca he sido de empezar muy bien que digamos. Mientras vaya la temporada voy mejorando, y trabajando fuerte para encontrarnos de nuevo”, aseguró el sanjuanero que debutó en las Mayores con los Astros de Houston a mediados del 2014, y quien no pone como excusa el corto entrenamiento primaveral que tuvo para su pobre arranque.

El lunes Enrique Hernández bateó de 4-2 para aumentar su promedio de bateo de .169 a .180. ( LM Otero )

“Estamos a mediados de mayo y no podemos poner el corto ‘Spring Training’ como excusa. Para las primeras semanas se usaba, de que no teníamos el ‘timing’, pero esa excusa no puede durar todo el año. Es cuestión de hacer lo que tenemos que hacer para salir hacia adelante”, manifestó.

Lo importante es que mantiene su chispa en y fuera del terreno, para que sus compañeros sigan alegres.

“Estamos tratando de mantener el ‘Clubhouse’ alegre, ya que no es un secreto que estamos jugando mal. El estar negativo o estar triste, nadie nos va a coger pena a nosotros, y no podemos cogernos pena a nosotros mismos. (Vamos) a seguir trabajando fuerte y salir hacia delante”, finiquitó.