Enrique “Kike” Hernández no descarta la posibilidad de regresar a los Dodgers de Los Ángeles en su segundo turno al bate como agente libre.

El versátil pelotero puertorriqueño terminó la pasada temporada con los Dodgers gracias a que fue adquirido mediante un cambio con los Red Sox de Boston y ahora que busca un nuevo contrato, deja la puerta abierta para permanecer en la costa oeste.

Hernández dejó Los Ángeles para unirse a los Red Sox en el 2021.

“Sí, definitivamente. Definitivamente soy más abierto que en el 2020. En el 2020 fue un no seguro, porque buscaba la oportunidad de jugar todos los días. La lista era un poco diferente. Creo que la plantilla era un poco más profunda en aquel entonces, por lo que me resultaba más difícil conseguir turnos al bate consistentes. Fui allí (Los Ángeles) este año sin pensar que iba a jugar tanto como lo hice. Al igual que la última vez, todo será cuestión de estar en forma y en el lugar correcto. Estas son cosas que no son fáciles de tener en cuenta, especialmente ahora con un niño. Ya veremos. No me opongo a volver, pero tampoco le cerraré las puertas a otros 29 equipos”, dijo Hernández al programa Foul Territtory.

Durante la pasada temporada, Hernández participó en 86 juegos para los Red Sox y bateó para .222 con seis cuadrangulares con 31 remolcadas. Mientras que con los Dodgers vio acción en 54 encuentros, promedió .262 con cinco batazos de cuatro esquinas y 30 impulsadas.

Los Dodgers son uno de varios equipos mencionados con interés en firmar el japonés Shohei Othani, algo que requerirá una cantidad absurda de dinero. La gerencia también tendrá que considerar si retener al lanzador Clayton Kershaw es viable. Así que, habrá que esperar por conocer si los Dodgers le pondrán una llamada al agente de Hernández con una oferta.