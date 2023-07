El versátil jugador de utilidad, Enrique ‘Kike’ Hernández, quien el martes fue cambiado de los Red Sox de Boston a su anterior equipo de los Dodgers de Los Ángeles, le prometió amor eterno a la ciudad de de Nueva Inglaterra y sus fanáticos en agradecimiento al cariño y amor que le brindaron durante sus tres años en la novena bostoniana.

En un mensaje colocado en su página de Instagram, Hernández le dejó saber a los fanáticos, la organización y la ciudad en general su máximo agradecimiento, destacando que ha vivido allí algunos de los momentos más significativos de su vida.

“Oh Boston… por dónde comienzo?! No puedo ni encontrar las palabras para expresarme considerando que todo ha sucedido tan rápido! GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! A la organización, los fanáticos y la ciudad. Siempre representarán algunos de los momentos más significativos de mi vida. Llamar esta ciudad mi casa mientras aprendía a ser papá representó un elemento de paz en medio del caos que puede representar tener a un recién nacido/infante/párvulo. Octubre del 2021 es inolvidable! Llamar Fenway mi casa fue y siempre será un privilegio que nunca lo Calling Fenway home was and will always be a privilege que nunca tome por sentado. De nuevo, GRACIAS!!! Nosotros los amaremos por siempre!!“, escribió Hernández compartiendo el mensaje con una foto suyo junto a su esposa Mariana Vicente y su hijo.

Kike Hernández se despidió la afición de Boston con una publicación en la red social Instagram. ( Captura )

De seguro Hernández también pondrá en su momento un mensaje para reconectar con sus fanáticos de Los Ángeles, quienes de seguro lo recibirán con los brazos abiertos.